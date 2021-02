Le ultime prestazioni della Juventus, e in particolare quella nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, non hanno convinto Antonio Cassano. L'ex attaccante barese in occasione dell'ultima diretta su Bobo TV, ha parlato di quelle che a suo dire sono state le difficoltà dei bianconeri che se dovessero replicare questa performance nel doppio confronto di Champions contro il Porto a suo dire, potrebbero essere eliminati come accaduto nella scorsa stagione contro il Lione.

La Juventus si è qualificata per la finale di Coppa Italia, sfoderando una prova concreta e difensivamente perfetta. La squadra di Pirlo ha ricordato quelle di allegriana memoria, con un passo indietro dunque dal punto di vista dell'estetica del gioco. Antonio Cassano nel consueto appuntamento su Bobo TV con i compagni di avventura Vieri, Ventola e Adani, non ha usato mezzi termini come spesso accade, in vista dell'andata degli ottavi di Champions: "La Juve non può fare una gara d’attesa con quella squadra e i giocatori a disposizione di Pirlo. È stata una brutta partita. Se questa è la Juve che scenderà in campo con il Porto in Champions c’è il rischio di uscire".

Entrando poi nello specifico del discorso, Cassano ha spiegato i motivi per cui, la Juventus dovrà necessariamente cambiare rotta a suo dire per andare avanti in Europa: "La Juventus sta cercando di cambiare rotta dopo 120 anni di storia, in cui come diceva Boniperti “quello che conta è vincere”. Hanno sempre voluto vincere, non giocando a calcio se non nel periodo di Lippi. Ci hanno provato con Sarri senza riuscirci, stanno tentando con Pirlo, che vorrebbe fare qualcosa di diverso. È complicato perché in Italia ti basta, in Europa è dura".