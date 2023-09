Casillas squalificato, Piqué lo mette a posto: duro regolamento di conti alla Kings League Volano gli stracci alla Kings League con una feroce polemica tra Piqué e Casillas. Sono riaffiorate vecchie ruggini tra i due.

A cura di Marco Beltrami

La Kings League si è trasformata in una vera e propria polveriera dopo l'ultima giornata. Il popolare torneo spagnolo che vede sfidarsi squadre di 7 giocatori, composte da streamer, celebrità del web ed ex campioni del calcio è stato contraddistinto da polemiche feroci, culminate in uno scambio di opinioni al vetriolo tra l'ideatore del format Piqué e Iker Casillas, presidente di una delle squadre.

Tutto è iniziato con la squalifica della grande gloria del Real Madrid e della Spagna. "San Iker" è esploso dopo il confronto tra la sua squadra, ovvero l'1K FC e Saiyan. L'arbitraggio del match non è stato gradito da Casillas che dopo un calcio di rigore molto contestato ha esclamato: "Vaff…..o dalla Kings League, dico sul serio. Non può essere normale". Poi ha rincarato la dose puntando il dito contro l'arbitro addetto al VAR: "Non ho problemi a dirti che per me quello che hai fatto è stata una vera mer.., mi hai rovinato il gioco dal primo momento". In chiusura poi l'ex estremo difensore ha tirato in ballo proprio Piqué chiarendo il senso del suo disagio.

Quella di Casillas è solo una delle numerose polemiche delle ultime settimane. Anche un'altra grande gloria e stella della Kings League, il Kun Aguero ha sbottato sia pubblicamente che nella chat di gruppo dimostrandosi pronto ad andare avanti ad oltranza nelle lamentele: "Mi dispiace, insulterò tutti fino a quando non mi butterete fuori. Un'altra provocazione insomma".

Come è andata a finire? Con la squalifica di Iker Casillas e una multa da 2 milioni di soldi virtuali. Piqué nel suo ultimo intervento in diretta su Twitch non ha come si suol dire lasciato cadere la cosa. Anzi l'ex Barcellona ha risposto in maniera molto forte a Casillas, facendo respirare a tutti nuovamente aria di Clasico. Questa la bordata, con riferimento al passato madrileno del portiere: "Ha detto che non vuole più essere arbitrato da quel direttore di gara? Lo facevano spesso al Real Madrid, è abituato a quella scuola" Un regolamento di conti vero e proprio.