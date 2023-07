Piqué provocato alla festa della Kings League: gli urlano “Shakira, Shakira”, lui reagisce male Serata da dimenticare per Piqué dopo le celebrazioni per la fine della Kings League. Durante i festeggiamenti parte un coro sgradito.

A cura di Marco Beltrami

Anche la seconda edizione della Kings League si è rivelata un successo. La "divisione estiva" del torneo che ha spopolato in Spagna e che vede sfidarsi squadre composte da 7 giocatori tra cui ci sono streamer, campioni del calcio del passato e celebrità è stato vinto da xBuyer Team.

Per celebrare il successo del campionato a trofeo concluso è stata organizzata una super festa e non poteva mancare anche Piqué ideatore del format. Giocatori, presidenti e addetti ai lavori si sono ritrovati in una famosa discoteca di Madrid per vivere una notte di festeggiamenti a chiusura dell'evento. Le cose però non sono andate benissimo per l'ex difensore del Barcellona e della Spagna, che ha dovuto fare i conti con un fuori programma inaspettato che lo ha turbato.

Piqué che una volta appese le scarpette al chiodo ha potuto dedicare più tempo alla sua attività imprenditoriale, concentrandosi anche sulla fortunata avventura con la Kings League ha trovato un'accoglienza inaspettata nel locale madrileno, forse in virtù del suo passato con la casacca dei rivali del Barcellona. All'improvviso dalla folla si è alzato un coro "Shakira, Shakira".

Un riferimento alla popolare ex compagna con la quale le cose sono finite malissimo ovviamente sgradito a Piqué che non si è lasciato scivolare tutto addosso. L'ex difensore infatti dopo aver preso il microfono ha tuonato: "Cosa c'è che non va? Non mi interessa, io sono campione del mondo e voi non siete nessuno". Parole che hanno ulteriormente acceso gli animi.

Come se non bastasse poi Piqué ha dovuto fare i conti con lo sfottò del suo amico ed ex compagno di nazionale Iker Casillas. L'ex estremo difensore del Real Madrid ha gettato ulteriore benzina sul fuoco con un'insolita richiesta: quando è stato il suo turno ha chiesto al dj di mettere in sottofondo "Waka Waka" uno dei successi di Shakira, sulle cui note la popstar e Piqué si sono incontrati. Sui social poi l'ex blaugrana ci ha scherzato su condividendo il video e scrivendo "A Madrid mi vogliono sempre bene".