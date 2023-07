Casadei titolare nella prima partita del Chelsea è abbagliante: ora può cambiare tutto Casadei autore di una prestazione importante con il Chelsea ha convinto stampa e tifosi. Il suo destino può cambiare, con Pochettino stregato.

A cura di Marco Beltrami

Cesare Casadei non si è lasciato sfuggire l'occasione di mostrare tutto il suo talento con la maglia della prima squadra del Chelsea. Il giovane centrocampista italiano acquistato dai Blues nella scorsa stagione ha impressionato addetti ai lavori e tifosi, al debutto stagionale con la formazione di Pochettino. Schierato titolare dal tecnico argentino nell'amichevole contro il Wrexham il giocatore reduce da un ottimo Mondiale Under 20 con l'Italia ha risposto con una prestazione importante.

Aspettava questo momento da tanto il classe 2003 emiliano che gli inglesi hanno acquistato dall'Inter per circa 15 milioni (con 5 milioni ulteriori di bonus). Nella scorsa annata Casadei aveva trovato spazio nella formazione Under 21 del Chelsea e poi al Reading (eccezion fatta per un'altra amichevole con la prima squadra), dove ha potuto farsi le ossa in terra britannica, con 1111 minuti e un gol all'attivo.

Dopo un'estate intensa con la maglia azzurra, ecco che il nuovo manager della formazione inglese Pochettino ha deciso di portare con sé Casadei nella tournée pre-campionato. Un'opportunità importante per un ragazzo che è diventato nel frattempo uomo mercato, come confermato dalle voci relative ad un possibile ritorno in Italia.

Nella partita tra il Chelsea e il Wrexham vinta agevolmente dalla squadra londinese per 5-0, Casadei si è preso la scena. Una prestazione da applausi per il ragazzo italiano che ha messo in mostra tutte le sue doti: abilità nel recupero palla, visione di gioco, fisicità, dinamismo, grande qualità e capacità di inserirsi alla perfezione con un assist al bacio per il gol di Nkunku. Una partita da applausi quella di Casadei che è stato infatti celebrato dalla stampa. Basti pensare che ha ricevuto il voto più alto nelle pagelle del Daily Mail (8) in coppia con Andrej Santos.

E la sua prova ha stupito anche i tifosi che a gran voce sui social hanno manifestato il proprio entusiasmo per il giovane centrocampista italiano a suon di tweet. In tanti per esempio hanno sottolineato l'apprezzamento per Casadei, che può essere l'alternativa a Mount e Havertz ceduti in questa sessione di mercato. Una "gemma che merita di essere protetta", così è stato definito anche il giovane talento per il quale è partita quasi una petizione: i tifosi Blues infatti si augurano che l'ex Inter resti allo Stamford Bridge e non venga ceduto.

Pochettino sta sfruttando proprio queste opportunità per vedere in azione il ragazzo che sta dando risposte molto positive. Il fatto che sia rimasto in campo per tutto il match senza il coinvolgimento nella solita girandola di cambi, conferma il fatto che il mister abbia voluto trattenerlo in campo il più possibile per valutare le sue doti. E alla luce di quanto visto le chance di una permanenza a Londra sono aumentate e non poco.