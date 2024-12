video suggerito

Carlo Ancelotti ha una richiesta per Babbo Natale: "Vorrei ricevere meno critiche nel 2025" Il tecnico del Real Madrid alla vigilia dell'ultima partita del 2024 ha risposto con grande simpatia a una domanda divertente. Ancelotti nell'anno solare con il Real ha vinto cinque trofei.

A cura di Alessio Morra

Il 2024 del Real Madrid è stato straordinario: quattro trofei vinti, luccica ancora la Champions League vinta contro il Borussia Dortmund nella finale di Wembley. Alla vigilia dell'ultima partita di questo anno solare Carlo Ancelotti ha fatto sorridere i giornalisti in conferenza stampa rispondendo alla domanda: "Cosa chiederebbe a Babbo Natale?". Ancelotti si conferma, anche se non c'era bisogno, un numero uno assoluto.

Il 2024 del Real Madrid con 4 trofei

Il Real Madrid ha avuto qualche inciampo più del solito in quest'avvio di stagione, ma è sempre lì: a un punto dal Barcellona (che ha giocato una partita in più) e in corsa ampiamente in Champions, pure se rischia di giocare i playoff. L'anno lo chiuderà sfidando al Bernabeu al Siviglia e alla vigilia c'è stato il tempo di fare un bilancio di questi dodici mesi nei quali i blancos hanno vinto: Liga, Champions League, Coppa Intercontinentale, Supercoppa di Spagna e Supercoppa Europea.

Il bilancio di Ancelotti e la simpatica richiesta

Ancelotti ha fatto un bilancio, parlando di momenti indimenticabile, in particolare uno favoloso e di una sconfitta che brucia ancora: "Ce ne sono tanti di momenti belli, è stata una grande stagione. Irripetibile, non lo so? Sollevare la Champions dopo la finale contro il Borussia è stata un momento molto felice. Non abbiamo perso molte partite, ma forse la più triste è stata la sconfitta contro il Barcellona al Bernabeu".

Il tecnico più vincente di sempre in Champions League con il suo bonario sorriso ha risposto anche a una domanda divertente: "Cosa chiederebbe a Babbo Natale?". La risposta è stata fantastica: "A Babbo Natale non posso chiedere che non mi arrivino critiche nel 2025. Le critiche a volte possono essere anche un regalo. Quindi se arriveranno le prenderò. Però magari ne vorrei avere di meno".

L'obiettivo di Ancelotti per il 2025

Poi è tornato sul fantastico 2024 e ha posto l'obiettivo minimo per il 2025: lottare per vincere (ancora) la Champions: "Sicuramente devo dare un voto eccezionale per questo anno tenendo conto di tutte le complicazioni che abbiamo avuto. Nonostante ciò, abbiamo vinto cinque titoli. Per il 2025 chiedo: lottare, lottare e vincere la Champions League".