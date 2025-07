Carles Perez e il morso del cane ai genitali: cosa è successo davvero, le cure e il rientro in campo

Carles Perez ha vissuto una brutta disavventura e di un episodio molto singolare: un cane lo ha morso all'interno della gamba, nei pressi dei genitali, e dopo l'allarme delle prime ore, dove si ipotizzava un serio rischio di doversi operare, il calciatore spagnolo ex Roma è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale dove potrà curare le lesioni nelle zone di inguine e adduttore.

Inizialmente diversi media greca avevano parlato di un'infezione dei tessuti molli e di diversi punti di sutura ai genitali ma le informazioni diffuse in Spagna nelle ore successive hanno chiarito l'entità del problema: secondo il Mundo Deportivo lo stesso Carles Pérez ha chiarito che la ferita si è verificata all'interno della gamba e non nei genitali, tanto che il problema non ha richiesto un intervento chirurgico e che, dopo aver ricevuto le cure appropriate, è stato dimesso dall'ospedale dopo due giorni di osservazione.

Carles Perez e il morso del cane ai genitali: cosa è successo

Carles Perez, di proprietà del Celta Vigo e in forza all'Aris Salonicco, stava passeggiando con il proprio cane quando l'animale è stato attaccato da un altro cane, lasciato sciolto dal padrone: a quel punto l'ex calciatore della Roma sarebbe intervenuto per difendere il suo e sarebbe stato morso, rimediando una ferita sulla quale sarebbero stati applicati sei punti di sutura.

"Ho avuto la sfortuna di essere morso all'interno della gamba mentre cercavo di separare il mio cane da un altro cane durante un incidente minore e inaspettato. La ferita ha richiesto punti di sutura, il che, sebbene non grave, mi impedisce di essere in condizioni ottimali per giocare stasera", ha spiegato il calciatore nella sua dichiarazione pubblicata sul suo profilo Instagram personale.

L'Aris Salonicco ha espresso il suo sostegno al giocatore e sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale contro il proprietario del cane che ha causato l'infortunio. Nel frattempo, i medici hanno stimato che Carles Pérez avrà bisogno di circa dieci giorni di riposo per la guarigione delle ferite e la rimozione dei punti.