Carles Perez azzannato ai genitali da un cane finisce in ospedale: rischia l’intervento chirurgico

Carles Perez è ricoverato in ospedale dopo quanto accaduto quest'oggi in Grecia. Lo spagnolo, che nel corso della sua carriera ha anche vestito la maglia della Roma, milita nell'Aris Salonicco. Proprio la stampa greca ha reso nota la notizia dell'incidente al calciatore che questo pomeriggio si trovava a passeggio col suo cane nella zona di Thermi, dove vive. Secondo quanto riferisce il quotidiano Ethnos il suo cane è stato aggredito da un altro cane apparentemente libero e senza padrone al seguito.

Perez, nel tentativo di separare i due animali, è stato aggredito dall'altro cane, che gli ha procurato un profondo taglio ai genitali. Lo sfortunato giocatore dell'Aris, è adesso ricoverato in ospedale e non potrà disputare la cruciale partita della sua squadra contro l'Araz, in programma domani allo stadio Vikelidis. L'Aris ha preso subito le parti del calciatore e si è ora riservato di procedere per via legali nei confronti del proprietario del cane aggressore lasciato inspiegabilmente solo in quel momento.

Una situazione che tutti i possessori di cani almeno una volta nella loro vita hanno rischiato di ritrovarsi. In questo caso Carles non è riuscito ad evitare il peggio proprio perché era da solo e dall'altra parte non c'era il proprietario dell'altro cane. Da capire ora le condizioni del giocatore che ha riportato una profonda lacerazione e rischia l'intervento chirurgico. In tal senso l'Aris vuole fare luce sulla vicenda per reperire i responsabili e capire quali saranno ora i tempi di recupero del giocatore pronto a iniziare questa stagione in Grecia.

La carriera di Carles Perez tra la Spagna e la Roma

Carles Perez era arrivato in Grecia all'Aris poche settimane fa. Di proprietà del Celta Vigo, è finito in terra ellenica in prestito con diritto di riscatto. Nella passata stagione era in prestito al Getafe che però non ha confermato il calciatore in rosa. Nel corso della sua carriera ha anche vestito la maglia della Roma quando i giallorossi erano allenati da Paulo Fonseca. Per lui nella Capitale tre stagioni che l'hanno visto andare in gol in 8 occasioni più 7 assist nelle 76 presenze complessive col club italiano.