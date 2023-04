Cardozo tira il rigore più potente mai visto: il portiere è costretto addirittura a scansarsi Oscar Cardozo ha la dinamite nel piede sinistro: il calcio di rigore tirato dall’ex bomber del Benfica è di inaudita potenza. L’istinto di sopravvivenza fa scansare il portiere avversario.

A cura di Paolo Fiorenza

"Mo je faccio er cucchiaio", "lo spiazzo nell'angolino", e infine il grande classico per non saper né leggere né scrivere, ovvero "gli tiro una bomba centrale sotto la traversa". Quest'ultima è stata la soluzione scelta da un bomber di lungo corso come il paraguaiano Oscar Cardozo, che a 39 anni gioca ancora in patria con la maglia del Libertad di Asunción. La grande gloria nazionale si tratta ancora bene, visto che ha scelto di chiudere la carriera al top, in un club che gli ha consentito di vincere il campionato due anni fa.

Oscar Cardozo è il capitano del Libertad: compirà 40 anni a maggio

Sono lontani i fasti europei del Benfica, dove in 7 anni Cardozo ha messo a segno ben 168 gol in 290 partite vincendo due scudetti e raggiungendo la finale di Europa League persa col Chelsea nel 2013, ma il suo status è ancora quello di giocatore di prima fascia, come dimostra il clamoroso poker messo a segno nell'ultimo turno in casa contro il Cerro Porteño. Di queste reti, l'ultima è stata messa a segno dal dischetto ed è stata una trasformazione di una potenza inaudita, al punto che si è verificato qualcosa di raramente visto in un calcio di rigore: il portiere avversario, infatti, si è addirittura spostato per evitare di essere colpito al capo con conseguenze potenzialmente devastanti.

Cardozo ha preso cinque metri di rincorsa e poi ha fatto partire col suo sinistro un'autentica bomba indirizzata esattamente al centro della porta. Così al centro che il pallone scagliato come un proiettile avrebbe trovato sulla sua traiettoria la testa di Jean, portiere brasiliano del Cerro Porteño. A quel punto l'istinto di sopravvivenza dell'estremo difensore ha preso il sopravvento: dal replay frontale si vede come sposti la testa per scansare l'impatto, provando solo a intercettare la sfera con un lieve movimento della spalla destra.

Jean sposta la testa alla sua sinistra per evitare di essere colpito dal pallone

Un tentativo vano, vista l'impossibilità assoluta di riuscire anche solo a deviare quel pallone di ciclonica potenza, che si è insaccato alle spalle del portiere nel tripudio dei tifosi del Libertad e nell'eccitazione del telecronista.

L'ex nazionale paraguaiano, due volte calciatore dell'anno in patria nel 2007 e 2009, dimostra che chi ha il gol nel sangue non dimentica: con i 4 gol segnati domenica, Cardozo si è portato a quota 5 nelle 9 partite giocate quest'anno col Libertad, primo in classifica con 6 punti di vantaggio sul Guaraní.