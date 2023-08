Capitano del Newcastle aggredito nella notte: preso a pugni e minacciato da sei persone Una rissa nel centro di Newcastle ha coinvolto il difensore e capitano della squadra Jamaal Lascelles: la polizia indaga sull’aggressione avvenuta all’uscita da un locale.

A cura di Ada Cotugno

Il capitano del Newcastle Jamaal Lascelles è stato aggredito nel centro della città all'uscita da un locale. È quanto riportato in esclusiva dal DailyMail che ha ricostruito i fatti accaduti nella città inglese alle prime luci di domenica 20 agosto, il giorno successivo alla sconfitta contro il Manchester City in campionato.

Il giocatore, che come tutto il resto della squadra si godeva i due giorni liberi dati da Howe, si trovata all'uscita di un locale assieme a suo fratello diciannovenne a un amico quando è stato aggredito da un gruppo di "sei o otto persone", come riporta il quotidiano che ha diffuso immagini e video di quei momenti di terrore. Lascelles stava lasciando il nightclub dove aveva trascorso la serata ma d'improvviso suo fratello minore è stato colpito alla gola: l'aggressore è stato spinto via, ma quel gesto ha dato inizio a una vera e propria rissa.

Il gruppo di aggressori ha lanciato una bottiglia di vodka che ha soltanto sfiorato la testa del capitano del Newcastle, intervenuto per difendere le due persone che erano con lui. Il giocatore è stato preso a pugni e per difendersi ha colpito un uomo che aveva minacciato di sparargli un colpo di pistola qualche istante prima.

Il gruppo si è dileguato prima dell'arrivo della polizia e dei paramedici che hanno dovuto rianimare l'amico di Lascelles, colpito alla testa ripetutamente e accasciato al suolo per oltre 15 minuti, tanto da far spaventare i passanti che lo credevano deceduto. Dopo le prime cure il ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale, mentre il giocatore e suo fratello minore non avrebbero riportato gravi ferite.

Secondo il DailyMail il giocatore avrebbe risposto ai pugni per legittima difesa, ma la polizia non ha ancora chiarito la dinamica della rissa sulla quale sta ancora indagando. Anche dal Newcastle non arrivano commenti: il club ha visionato le immagini e affronterà la questione internamente parlando con il capitano.