Capello attacca De Zerbi senza giri di parole: “Non posso accettare quello che ha detto”

Fabio Capello non usa giri di parole e critica Roberto De Zerbi dopo la sconfitta dell'Olympique Marsiglia per 3-0 in casa contro il Liverpool. Don Fabio nel salotto di Sky dopo le partite del penultimo turno della League Phase della Champions League ha puntato il dito contro l'allenatore dell'OM per il modo in cui ha analizzato il gol che ha aperto il match del Velodrome preso su calcio di punizione.

L'ex tecnico di Milan, Juventus e Real Madrid ha affermato in maniera molto netta: "Non posso accettare le dichiarazioni di De Zerbi, che qui a Sky a Massimo Marianella ha detto di aver saputo dal preparatore dei portieri che il suo portiere non gradiva che in barriera ci fosse il giocatore messo a coccodrillo sulla punizione con cui ha segnato Szoboszlai".

Capello ha proseguito così la sua critica nei confronti di RDZ: "I giocatori saltano e la palla calciata dall'ungherese passa sotto, è una cosa che non esiste. Dai due opzioni all'avversario: se non metti i coccodrillo e giocatori non possono saltare, quindi devono stare fermi per evitare la palla passi sotto i piedi ed è più facile scavalcare la barriera. È stato un gravissimo errore non mettere il coccodrillo e saltare con la barriera. E non è accettabile".

Un attacco frontale e senza giri di parole, ma non è la prima volta che Capello fa parlare del suo modo di comunicare.

Capello e la stoccata a De Zerbi: "Scusate, ma con noi non parla?"

Non è la prima volta che Fabio Capello punzecchia Roberto De Zerbi in diretta televisiva.

Era già accaduto dopo Marsiglia-Atalanta dello scorso autunno, quando l'allenatore dell'OM, dopo aver risposto alle domanda dell’inviata nel post gara, era andato immediatamente via e così l'ex allenatore, ora opinionista di punta di Sky Sport, ha chiesto al conduttore Mario Giunta: “Scusate, lui con noi non parla?" e la replica immediata è stata: “Forse ha altri impegni e deve andare”.