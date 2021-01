Pep Guardiola e Joao Cancelo si confrontano direttamente sul campo. Nessun timore per le telecamere, per lo scambio di opinioni o altre psicosi di tecnici e allenatori odierni. Il Manchester City ha appena battuto per 3-1 il ​​Chelsea 3-1 a Stamford Bridge e il manager spagnolo parla con il suo calciatore di come interpretare il nuovo ruolo che gli ha cucito addosso da qualche tempo. I Citizens, dopo aver saltato l'impegno con l'Everton per i numerosi casi di Covid-19 riscontrati il 27 dicembre, sono tornati in campo e hanno dimostrato, ancora una volta, di essere tra i candidati per la giocarsi la Premier League fino in fondo.

Dopo la partita contro i Blues di Lampard, Guardiola è parso molto soddisfatto dell'interpretazione del match dei suoi giocatori: grande intensità, maggior numero di tiri verso la porta avversaria e maggior numero di occasioni create. Dopo la partita, così come era capitato in altre situazioni, il tecnico spagnolo si è soffermato con Joao Cancelo su qualche movimento che non lo aveva convinto o che doveva essere fatto in maniera diversa, ma tutto si chiude con un sorriso e un abbraccio in seguito ad una importante vittoria.

L'allenatore Pep Guardiola ha cucito addosso a Cancelo un nuovo ruolo che gli permette di essere molto partecipe nella manovra offensiva e che lo porta ad essere uno degli intoccabili del City in questa fase: l'ex Inter e Juventus va a prendere spesso il pallone in una zona più avanzata, muovendosi più da mezz'ala che da laterale, e ha creato 23 occasioni in 11 partite di Premier League in questa stagione (2,1 a partita): roba più da centrocampisti offensivi che da calciatori difensivi. Il laterale portoghese, che sembrava non essersi ambientato granché in Inghilterra, sembra aver trovato la sua dimensione e ora appare un calciatore ancora più sicuro dei suoi mezzi tecnici e atletici.

Le immagini del post partita fanno capire come Pep Guardiola non smette mai di essere focalizzato sul suo lavoro e sia sempre alla ricerca di una soluzione per avere il meglio dai suoi giocatori. Questo è quello che è successo anche con Joao Cancelo, che lui ha voluto a Manchester e dopo un ambientamento difficile ora è un punto fermo dei Citizens.