Cancelo fugge dallo stadio dopo la vittoria del Bayern sul Borussia: è già scontento di Tuchel Cancelo non ha festeggiato con i compagni la vittoria contro il Borussia, mostrando insofferenza verso le scelte di Tuchel.

A cura di Ada Cotugno

Neanche il trasferimento dall'Inghilterra alla Germania ha risolto i problemi di Joao Cancelo: il portoghese a gennaio ha lasciato il Manchester City lamentandosi del poco spazio concesso da Pep Guardiola, ma al Bayern Monaco non ha trovato un'accoglienza migliore, neanche dopo l'esonero di Julian Nagelsmann.

Negli ultimi anni il terzino è emerso come top in Europa, distinguendosi per uno stile di gioco molto moderno e per un ruolo quasi ibrido. In Premier League ha raggiunto il massimo del suo rendimento, ma il rapporto con Guardiola si è incrinato al punto da convincerlo a lasciare il City a gennaio, una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore di mercato.

Dopo l'esordio con assist al Bayern Monaco la situazione è crollata: anche Nagelsmann non gli ha concesso molto spazio, rilegandolo alla panchina per diverse partite anche a causa dell'atteggiamento non impeccabile del giocatore durante gli allenamenti.

Cancelo si è ritrovato nella stessa situazione dalla quale provava a fuggire e neanche l'esonero di Nagelsmann sembra aver cambiato le cose. Alla sua prima partita sulla panchina dei bavaresi Thomas Tuchel lo ha escluso dai titolari e gli ha riservato poco più di 10 minuti nella super sfida contro il Borussia Dortmund.

L'atteggiamento del nuovo allenatore non è piaciuto al portoghese che dopo la vittoria del Bayern per 4-2, cruciale per poter riaprire il campionato e non consegnarlo nelle mani dei rivali, ha deciso di non festeggiare con i compagni ma rifugiarsi subito negli spogliatoi e abbandonare lo stadio per primo.

Il suo gesto di frustrazione ha colpito i tifosi e in molti preannunciano per lui una permanenza davvero breve in Germania. A queste condizioni è difficile che il Bayern decida di riscattarlo per 70 milioni di euro e anche il ritorno al City sembra problematico.

A smorzare la questione ci ha pensato Salihamidzic, direttore sportivo del club bavarese: "È naturale che un giocatore sia deluso per i pochi minuti di gioco. È un top player e avrà il suo tempo per giocare. È normale avere certe emozioni dopo la partita".

Anche Tuchel ha parlato delle grandi qualità del terzino, un elemento di primo livello che può fare la differenza per la corsa al campionato e alla Champions League: "Sono così felice che sia qui, avremo bisogno di lui. Sono sicuro che giocherà alla grande per noi".

L'avventura del tedesco sulla panchina del Bayern Monaco è appena cominciata e non è ancora possibile capire se le sue parole siano soltanto di facciata, per non intaccare la stabilità dell'ambiente.