Cancella il viaggio alle Mauritius con la moglie per festeggiare l’Arsenal: ora è uno zimbello Un tifoso dell’Arsenal a gennaio ha cancellato il viaggio alle Mauritius con la moglie senza avvisarla, in modo da poter festeggiare a fine maggio il sicuro titolo dell’Arsenal: ma le cose poi sono andate diversamente…

A cura di Paolo Fiorenza

La disastrosa sconfitta interna dell'Arsenal contro il Brighton per 3-0 è stata un'autentica lezione di calcio impartita da Roberto De Zerbi a Mikel Arteta, una mazzata che ha fatto sfollare anticipatamente il pubblico da Emirates Stadium e posto fine alle speranze dei Gunners di riportare a casa la Premier League dopo 19 anni di digiuno. Per togliere il titolo dalle mani del Manchester City servirebbe un miracolo, visto che la squadra di Pep Guardiola ha 4 punti di vantaggio e una partita in meno, con sole due restanti per l'Arsenal.

La delusione dei tifosi dell’Arsenal sugli spalti di Emirates Stadium

Un dolore sportivo enorme per una tifoseria che aveva cullato il trionfo durante tutta la prima parte di stagione, visto che capitan Odegaard e compagni avevano sorprendentemente preso il largo fin dalle prime giornate di campionato. Poi il City si è fatto via via sotto, ma a fine gennaio l'Arsenal era ancora ben davanti in classifica, 5 punti sopra i rivali. La fiducia era massima nella squadra londinese e nei suoi tifosi, forti di un gioco scintillante corroborato dai risultati.

Nessuno pensava che il sogno lungamente inseguito potesse sfumare, in particolare non lo riteneva possibile un tifoso che non si dava pace perché non avrebbe potuto assistere alla grande festa che sarebbe esplosa nel momento in cui la vittoria in Premier sarebbe stata matematica. Non avrebbe potuto farlo perché aveva prenotato da tempo una vacanza nell'Oceano Indiano assieme alla moglie proprio per la fine di maggio. Roso dal rimpianto, a gennaio il tifoso ha tuttavia annullato la vacanza senza avvisare la consorte, pubblicando un tweet che adesso è diventato virale e lo ha fatto diventare uno zimbello.

Il tweet postato il 31 gennaio recitava: "Circa un anno fa io e mia moglie abbiamo prenotato una vacanza in famiglia alle Mauritius, con partenza il 26 maggio. Di recente ho scoperto che la nostra ultima partita casalinga è contro i Wolves il 28 maggio. Ho dovuto cancellare la nostra vacanza. MIA MOGLIE È FURIOSA. Ho troppa paura di tornare a casa. È meglio che vinciamo il campionato. Pregate per me".

Il post ha raggiunto nelle ultime ore 2 milioni di visualizzazioni, facendo il pieno di commenti che ovviamente hanno massacrato il tifoso: "Imbarazzante" e "Pubblica i documenti del divorzio fratello" sono stati quelli che hanno sintetizzato la triste vicenda del tifoso, la cui attuale situazione matrimoniale non è dato sapere…