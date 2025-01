video suggerito

Cambiano arbitro e quarto uomo di Milan-Cagliari poche ore prima del match: Marchetti ancora sostituito A poche ore di distanza dal calcio d’inizio cambiano l’arbitro e il quarto uomo della gara di Serie A tra Milan e Cagliari: Fourneau e Rutella prendono il posto di Marchetti (al secondo forfait dell’ultima ora in poche settimane) e Parenzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche ore prima del match di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per la 20ª giornata della Serie A 2024-2025, l'AIA ha comunicato delle modifiche nella squadra arbitrale che dirigerà l'incontro. L'arbitro non sarà infatti come da designazione Matteo Marchetti, ma al suo posto ci sarà Francesco Fourneau. Restano immutati invece gli assistenti (Alassio e Cipressa) così come l'addetto al VAR (Di Paolo) e l'AVAR (Camplone), mentre ad essere sostituito è anche il quarto uomo con Daniele Rutella a bordo campo al posto di Daniele Parenzoni.

Non sono ancora ben chiari i motivi per il quale il designatore della CAN di A e B Gianluca Rocchi abbia deciso di sostituire arbitro e quarto uomo a meno di sette ore di distanza dal calcio d'inizio del match che vede l'esordio da allenatore del Milan in Serie A di Sergio Conceiçao, reduce dal trionfante debutto vincendo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che sarà quindi arbitrato dal fischietto romano Francesco Fourneau. Si tratta della seconda volta in poche settimane che l'arbitro Marchetti viene sostituto prima di un match per cui era stato designato: due settimane fa infatti dovette alzare bandiera bianca pochi attimi prima del riscaldamento prepartita di Napoli-Venezia a causa di un improvviso attacco influenzale.

In quell'occasione a sostituirlo fu il quarto uomo Cosso (mentre lui fece il quarto uomo) mentre in occasione di Milan-Cagliari, in programma questa sera a San Siro con calcio d'inizio alle ore 20:45, la decisione di Rocchi è caduta sul suo concittadino (entrambi sono della Sezione di Ostia Lido) Francesco Fourneau. Per quest'ultimo sarà dunque la prima volta in questa stagione che si troverà a dirigere una partita della formazione rossonera mentre ha già arbitrato in due occasioni i sardi (Parma-Cagliari 2-3 e Cagliari-Bologna 0-2).