Cambia l'arbitro di Napoli-Venezia a pochi minuti dal calcio d'inizio: sarà Cosso a dirigere la partita Non sarà Matteo Marchetti ad arbitrare la sfida tra gli azzurri e i lagunari al Maradona. Il direttore di gara di Ostia Lido, infatti, ha subito un infortunio proprio durante il riscaldamento.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cambio dell'ultimo minuto in occasione di Napoli-Venezia. Non sarà Matteo Marchetti ad arbitrare la sfida tra gli azzurri e i lagunari al Maradona. Il direttore di gara di Ostia Lido, infatti, ha subito un infortunio proprio durante il riscaldamento prima della sfida in Campania. Marchetti sarà sostituito da Francesco Cosso, in origine Quarto ufficiale designato della sezione di Reggio Calabria. Marchetti, comunque, farà normalmente parte della partita. Il direttore di gara infatti farà lui il Quarto Uomo, scambiandosi quindi la posizione con Cosso.

Chiaramente può considerarsi un pericolo quello dell'infortunio di Marchetti poiché in caso di eventuale forfait anche del direttore di gara Cosso non ci sarebbe un altro arbitro pronto a sostituirlo. Ma si tratta di una casistica più unica che rara nel calcio. Ma cos'è successo nel dettaglio a Marchetti? Questa sostituzione si è rivelata necessaria poiché il direttore di gara avrebbe subito un improvviso attacco influenzale che dunque non gli ha permesso di poter dirigere una partita così importante preferendo lasciare al collega il compito.

Francesco Scosso in estate durante Monza-Sudtirol di Coppa Italia.

L'infortunio di Marchetti e dunque di un arbitro, durante il riscaldamento, è un qualcosa che può capitare. Ma per quanto riguarda il fischietto di Olbia l'episodio di oggi sembra essere una ripetizione di quanto accaduto lo scorso primo ottobre 2023 in occasione della sfida tra Roma e Frosinone. Nei minuti finali del match dell'Olimpico, precisamente all'87', Marchetti si scontrò con Aouar, da poco entrato in campo. Il direttore di gara ebbe un contatto del tutto casuale con l'ex centrocampista giallorosso. Uno scontro che provocò dei forti crampi al direttore di gara.

L'arbitro Cosso aveva arbitrato a dicembre l'ultima partita in Serie B

Marchetti in quell'occasione però fu soccorso dai sanitari e riuscì poi a concludere la partita dato che si trattava di pochissimi minuti. In questo caso invece la situazione è stata decisamente diversa dato che Marchetti ha accusato questo stato influenzale prima del fischio d'inizio, a ridosso della partita. Nel frattempo Napoli-Venezia di oggi rappresenta per l'arbitro Cosso l'esordio stagionale in massima serie. Fino a questo momento infatti il fischietto calabrese aveva diretto 2 partite di Coppa Italia e 6 di Serie B, l'ultima Sudtirol-Mantova dello scorso 14 dicembre.