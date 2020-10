Eduardo Camavinga è rimasto in panchina nei 90′ di Francia-Portogallo, big match valido per la Uefa Nations League. Il giovane talento transalpino classe 2002 ha comunque portato a casa una grande soddisfazione: al termine della gara infatti, l'attaccante del Rennes è riuscito a scambiare la maglia con Cristiano Ronaldo il suo idolo. Nel post-partita Camavinga ha postato sui social quello che ha considerato un vero e proprio "trofeo".

In Francia-Portogallo non è arrivata la terza presenza di Eduardo Camavinga con la nazionale campione del mondo. La stella del Rennes, dopo l’esordio con la Croazia e la bellissima prima rete nel 7-1 rifilato all’Ucraina è rimasto in panchina nel confronto con i lusitani, senza collezionare nemmeno un minuto. Nonostante tutto Camavinga è riuscito a scambiare un saluto con CR7, che è il suo idolo. Subito dopo il fischio finale il giocatore che nell’ultima finestra di mercato è stato accostato con decisione al Real Madrid, ha chiesto e ottenuto di scambiare la maglia con l’attaccante della Juventus.

Ecco allora che nella tarda serata di ieri sui social, Camavinga ha postato sui social la maglia indossata di Cristiano Ronaldo in Francia-Portogallo. Il tutto con la didascalia "non la laverò". E infatti sulla stessa ci sono ancora i segni "del campo", con tanto di macchie di erba e fango. Una serata speciale dunque anche per CR7 che pur non essendo riuscito a timbrare il cartellino del gol, ha incassato attestazioni di stima da alcuni avversari. In primis da Mbappé, con il quale si è reso protagonista di un fitto conciliabolo in campo, e poi da Camavinga. I due talenti francesi lo hanno definito un "idolo".