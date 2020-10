A secco contro la Spagna. A bocca asciutta anche contro la Francia. Due partite zero gol. Cristiano Ronaldo ha segnato con la maglia del Portogallo 102 gol ed è a caccia dell'ennesimo record della carriera: raggiungere (e superare) quota 109 marcature, strappando il primato di tutti i tempi ad Ali Daei. L'ex bomber e capitano dell'Iran, che oggi ha 51 anni, le mise a segno in 149 match disputati con la maglia della sua selezione, l'ultima risale al 2006 (siglò il raddoppio nel 3-2 inflitto alla Costa Rica). Per ritrovare la prima, invece, bisogna spostare le lancette dell'orologio fino al '97, in occasione del perentorio 7-0 inflitto al Kirghizistan.

A CR7 resta la prossima sfida contro la Svezia per incrementare il bottino dopo aver fallito buone occasioni nella gara contro i transalpini. A sbarragli il passo (e la porta) è stato il difensore del Bayern Monaco, Lucas Hernandez. Ventiquattro anni, terzino sinistro, può essere impiegato anche nel ruolo di centrale del pacchetto arretrato ed è una delle liete sorprese della Francia. Preciso nell'intervento, perfetto nella scelta del tempo, pulito nell'entrata: in almeno un paio di occasioni ha beffato la stella lusitana con un paio di tackle calibrati. Prima s'è immolato a pochi metri dalla porta, impattando il pallone con il tacco proprio al momento della battuta. Poi, con eleganza, ha fermato un contropiede dello juventino lasciandolo a terra, a recriminare, fermato ancora una volta sul più bello.

Un acquisto oneroso (i bavaresi lo hanno prelevato dall'Atletico Madrid per circa 80 milioni di euro) e un investimento rivelatosi da record rispetto ai 41.5 milioni spesi per Tolisso oppure ai 43.5 per Draxler. La prestazione contro il cinque volte Pallone d'Oro ha ribadito le sue qualità scandendo l'ennesima serata senza reti e con tanta amarezza per Cristiano Ronaldo. Dovrà rimandare ogni ambizione alla prossima estate, quando andranno in scena gli Europei. Quanti gol avrà segnato allora CR7? Mercoledì sera c'è la Svezia (altra partita di Nations League), può ancora ridurre il gap.