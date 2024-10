Camarda imbarazzato mentre rifiuta la richiesta sfrontata di un tifoso: “Non posso, per favore”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Camarda è stato l'uomo copertina della vittoria del Milan in Champions contro il Brugge nonostante il baby attaccante rossonero non sia riuscito a bagnare ufficialmente con un gol il suo esordio nella competizione europea più importante per club. Il VAR ha di fatto cancellato quella gioia di una rete realizzata di testa ma in posizione di fuorigioco iniziale. San Siro era letteralmente esploso ai piedi del sedicenne centravanti che da quest'anno è stato aggregato alla squadra Milan Futuro allenata da Bonera in Serie C.

Si è tolto la maglia Camarda, l'ha lanciata in alto dalla gioia mentre i suoi genitori dagli spalti erano commossi. La cancellazione del gol è stata una mazzata ma di certo il VAR non potrà eliminare dalla sua memoria le emozioni accarezzate per un attimo. Una notte che inevitabilmente ricorderà per sempre Camarda e anche per questo non ha voluto regalare la sua maglietta a nessuno. In un video mostrato sui social in queste ore, si vede infatti l'attaccante rossonero dire "no" alla sfrontata richiesta dagli spalti di un tifoso del Milan di lanciargli la sua maglietta.

"È la prima maglia della Champions – dice Camarda mentre viene ripreso dalle telecamere -. Non posso, per favore".Con tanta educazione e col sorriso sul viso, Camarda sembra quasi rammaricarsi di dover dire di "no" al tifoso rossonero, audace nel chiedergli quello che di fatto già rappresenta un cimelio. L'attaccante viene sorpreso proprio mentre guadagna il tunnel che dà negli spogliatoi accompagnato da un dirigente rossonero. È in quel momento che dalle ringhiere di San Siro qualcuno prova a convincere il baby fenomeno rossonero a concedergli quella gioia che però chiaramente appartiene solo a Camarda.

Quella maglietta per Camarda è un ricordo prezioso

Un ricordo che si porterà dietro per sempre mostrando un giro a figli e nipoti le emozioni di quella notte nonostante il VAR sia stato protagonista indiscusso cancellandogli quel gol. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta per una serata perfetta trascorsa inizialmente in panchina ascoltando la musichetta della Champions prima di scendere poi in campo quando il Milan era già in vantaggio 3-1 sulla squadra belga. Camarda avrà modo di rifarsi immediatamente in Serie C col Milan Futuro ma la sensazione è che Fonseca vorrà ancora concedergli tante altre chance in prima squadra.