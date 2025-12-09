Calhanoglu infortunato dopo solo 10 minuti di Inter-Liverpool: poco dopo tocca ad Acerbi andare KO

Brutta notizia per Cristian Chivu e l'Inter: al 10′ minuto di gioco a San Siro, durante Inter-Liverpool di Champions League, Hakan Calhanoglu si è infortunato e ha costretto il tecnico all'immediato cambio, con l'entrata sul terreno di gioco di Pietr Zielinski. Non c'è stata possibilità di poter recuperare il centrocampista turco che ha accusato un problema muscolare alla gamba destra: una sostituzione immediata votata alla prevenzione, per evitare ulteriori eventuali problemi aggiuntivi e rischiare un possibile stop lungo. Problemi muscolari anche per Francesco Acerbi qualche minuto dopo, sempre per problemi muscolari apparentemente più seri del compagno di squadra.

Cosa si sono fatti Calhanoglu e Acerbi: per il difensore infortunio più serio

Il centrocampista turco, alla sua 200ª presenza in maglia nerazzurra è uscito dal terreno di gioco comunque sulle proprie gambe, rialzandosi da terra. Un segnale incoraggiante che lascia sperare in tempi di recupero non troppo lunghi in attesa dei soliti esami strumentali delle prossime ore che chiariranno l’entità dell’infortunio. Non così per il difensore centrale e le prime indicazioni non sono incoraggianti: per il turco si tratterebbe di contrattura all'adduttore destro, mentre il guaio muscolare per il difensore sembrerebbe più serio, un risentimento ai flessori della coscia destra.

Cosa si è fatto Calhanoglu: problema muscolare alla gamba destra

Un problema che ha spinto Chivu a rivedere l'assetto di centrocampo dell'Inter che ha poi accusato l'assenza di Calhanoglu, venendo pressata subito dal Liverpool che ha provato a spaccare gli equilibri che reggevano sullo 0-0. Ovviamente l'apprensione è sulle condizioni fisiche del turco anche se la sensazione è che lo si sia tolto dal campo immediatamente, per eventuali ulteriori complicazioni. Calhanoglu a palla lontana, ha sentito un possibile fastidio all'altezza della coscia destra: si è inginocchiato provando a valutare la situazione. Poi si è rialzato ed è uscito a testa bassa dal terreno di gioco, ma con le proprie gambe

Anche Acerbi KO: infortunio muscolare per il difensore nerazzurro

Francesco Acerbi alza bandiera bianca al 30′ del primo tempo: il centrale difensivo ha sentito una fitta alla gamba sinistra ed è uscito subito dal campo. Un problema di natura muscolare che però sembra più serio di quello di Calhanoglu. Fatale un tentativo di recupero, correndo all'indietro. Al suo posto è entrato Bisseck e un paio di minuti dopo l'Inter ha subito il gol dell'1-0 del Liverpool, poi annullato dal VAR.