Nessuna vittoria nelle ultime quattro partite giocate, due sconfitte in Serie A e due pari con la Stella Rossa in Europa League. Lo scudetto resta ancora un obiettivo dei rossoneri, che però ora si trovano a doversi difendere dall'inseguimento di Roma e Juventus e che vogliono e anzi devono tornare a giocare su alti livelli se vogliono continuare il proprio percorso in Europa League, l'unica competizione che il Milan non ha mai vinto. Al di là che si spera sempre di avere un sorteggio benevolo, sicuramente Pioli voleva evitare una delle big negli ottavi, perché il mese di marzo per i rossoneri sarà complicatissimo. Il calendario è serrato e le avversarie sono di livello, in mezzo a tre turni di campionato ci sarà la doppia sfida con lo United.

Dal Verona alla Fiorentina, il calendario del Milan a marzo

Dopo aver affrontato la Roma all'Olimpico, nell'ultima partita del mese di febbraio, i rossoneri giocheranno in quindici giorni cinque partite, tutte complicate che potranno dare, in un senso o nell'altro, un indirizzo molto preciso alla squadra di Pioli che adesso si trova nella situazione di non poter sbagliare. Perché il vantaggio sulle inseguitrici si è ridotto e gli obiettivi ora vanno raggiunti, soprattutto la qualificazione in Champions.

Domenica 7 marzo Ibrahimovic e compagni giocheranno in casa del Verona, che al di là della tradizione (il Bentegodi ricorda sempre la ‘Fatal Verona') è un avversario ostico per tutti, la gara di andata terminò 2-2. Poi rossoneri in campo, l'11 marzo, a Old Trafford contro il Manchester United di Solskjaer, in una sfida dal grande fascino che sa tanto di Champions. Tre giorni più tardi il Milan ospiterà il Napoli, che dall'Europa League è uscito. A San Siro si disputerà una partita tra due delle big della Serie A, poi subito il ritorno con lo United, stavolta in casa prima della Fiorentina, a caccia di punti salvezza.

Il calendario del Milan del mese di marzo

7/3: Verona – Milan

11/3: Manchester United – Milan

14/3: Milan – Napoli

18/3: Milan – Manchester United

21/3: Fiorentina – Milan