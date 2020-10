La Lazio ha arricchito la rosa da dare a disposizione a Simone Inzaghi per affrontare in modo più tranquillo una stagione comunque lunga, intensa e ricca di appuntamenti, tra cui la Champions League. Una sessione di calciomercato senza il grande arrivo, caratterizzata da diverse mancate cessioni e l'assenza di un centrale difensivo che avrebbe dovuto fare la differenza. Un mercato dunque in tono minore per un gruppo però che non ha perso elementi importanti e che si conosce oramai da anni. Ed è questa la forza in più che si potrà mettere in campo gara dopo gara.

Simone Inzaghi non ha fatto richieste specifiche a Tare ma le tre principali esigenze del mercato però non sono state tutte soddisfatte. Il calciomercato era iniziato con una illusione che portava il nome di David Silva un giocatore che avrebbe dato il salto di qualità definitivo ai capitolini. Dall'addio al sogno più grande, il resto è stato tutto in salita, senza altri nomi importanti ma una serie di innesti tutti da verificare sul campo.

Per l’esterno sinistro titolare è arrivato Fares, dalla SPAL, che ritrova a Roma il suo vecchio compagno di Ferrara, Lazzari. Per la quarta punta si sono investiti quasi 20 milioni di euro per la scommessa Muriqi. Il difensore centrale, in grado di prendere il posto di Stefan Radu non è arrivato nemmeno all'ultimo istante, inseguendo invano i vari Kumbulla, Izzo e Kim Min-Jae. Il solo arrivo di Hoedt non basta per aumentare il livello di una difesa che aveva necessità di maggior qualità.

I nomi non mancano ma Inzaghi dovrà fare delle scelte nella mischia. Le mancate partenze di Bastos, Lukaku, Kiyine e Caicedo costringeranno il tecnico a prendere decisioni importanti nella stesura della lista per il campionato con alcuni tagli obbligati. Molto probabilmente verranno tenuti fuori Kiyine e Lukaku.