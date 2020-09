Un anno fa era finito nel mirino del Milan, adesso Ozan Kabak è sul taccuino dell'Inter. Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative raccontano in tempo reale dell'interesse per il ventenne difensore centrale turco. Un talento col vizio del gol, così viene descritto il calciatore ‘svezzato' in Bundesliga e protagonista anche con la maglia delle nazionali giovanile del suo Paese (2 invece le presenze con la selezione maggiore). L'Italia, Milano e la Serie A sono nel suo futuro? Dipende dalla cessione di Skriniar. Se i nerazzurri riusciranno a piazzare il difensore (il Tottenham offre 50 milioni, la richiesta del club arriva fino a 60) allora si libererà una casella in rosa. Nikola Milenkovic della Fiorentina è l'altro nome cerchiato in rosso in cima alle preferenze ma costa molto di più (la Viola chiede 35/40 milioni per lasciarlo partire).

Chi è Kabak. Alto 186 cm, cresciuto nel settore giovanile del Galatasaray, è arrivato in Germania a gennaio dell'anno scorso: venne ingaggiato dallo Stoccarda (17 presenze, 3 gol) che lo vincolò con una clausola rescissoria di 15 milioni. Sei mesi più tardi passò allo Schalke 04 (29 presenze, 3 gol) e oggi ha una quotazione di mercato che tocca i 30 milioni (al club di Gelsenkirchen è legato fino al 2024).

Come potrebbe giocare nell'Inter? Kabak, difensore centrale di piede destro che può essere impiegato anche nel ruolo di mediano davanti al pacchetto arretrato, nell'assetto a tre di Conte potrebbe essere schierato sulla destra. Nello scacchiere tattico del tecnico salentino diverrebbe sua la casella occupata nel finale della scorsa stagione tanto da Godin (ceduto al Cagliari nelle ultime ore) e Skriniar (la cui esperienza in nerazzurro sembra gli sgoccioli). Oltre alle capacità tecniche, al dinamismo c'è il dato delle reti realizzate (6 in 44 partite di Bundesliga) che fa di lui un rinforzo interessante per il futuro.