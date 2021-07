Calcio tritacarne alle Olimpiadi: il fiasco totale di Francia, Germania e Argentina Il torneo maschile di calcio dell’Olimpiade di Tokyo 2020 riserva grandi sorprese alla fine dei gironi. Sono state eliminate Francia, Germania e Argentina; che hanno chiuso al terzo posto i rispettivi raggruppamenti e sono state escluse dalla fase a eliminazione diretta. Il tabellone per i quarti di finale è definito: appuntamento al 31 luglio per le gare.

A cura di Vito Lamorte

Grandi sorprese al termine della fase a gironi del torneo maschile di calcio dell'Olimpiade di Tokyo 2020. Fanno rumore le eliminazioni di Francia, Germania e Argentina dopo il primo turno, che oggi si è chiuso con le ultime partite, e si è completato il tabellone di quarti di finale della manifestazione: gli accoppiamenti che vedranno le migliori otto squadre fronteggiarsi nel prossimo turno sono Giappone-Nuova Zelanda, Spagna-Costa d'Avorio, Corea del Sud-Messico e Brasile-Egitto. Il tabellone è definito: appuntamento al 31 luglio per le gare.

Nella conclusiva dei raggruppamenti si fa notare ancora una volta la nazionale messicana, che ha regolato con un netto 3-0 il Sudafrica e la Seleçao che, nonostante qualche difficoltà di troppo, ha vinto per 3-1 sull'Arabia Saudita grazie ad una doppietta del solito Richarlison e al gol di Cunha.

Argentina. Il pareggio contro la Spagna nell'ultimo turno del gruppo C non ha permesso all'Albiceleste di superare la prima fase: la selezione di Fernando Batista ha pagato a duro preso la sconfitta nella gara d'esordio contro l'Australia e ha chiuso il girone a 4 punti, gli stessi dell'Egitto che ha perso lo scontro diretto contro la Seleccìon ma ha una differenza reti di +1. Un colpo durissimo per Gaich & co, che erano arrivati in Giappone con ben altre aspettative.

Germania. Altra eliminata eccellente dal torneo olimpico è la selezione tedesca, che si era presentata ai Giochi omaggiando il cartone animato Holly e Benji nella pubblicazione delle convocazioni ma sul rettangolo verde i ragazzi di Kuntz non si sono dimostrati altrettanto creativi. Dopo la sconfitta contro il Brasile all'esordio, i tedeschi si erano rilanciati grazie alla vittoria per 3-2 sull'Arabia Saudita ma il pareggio per 1-1 contro la Costa d'Avorio ha sancito l'eliminazione.

Francia. Delusione totale per la selezione transalpina ai Giochi di Tokyo. I francesi sono stati battuti per 4-0 dal Giappone nell'ultimo turno del gruppo A e questo ha sancito l'eliminazione dal torneo. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Messico, la Francia ha cercato di risalire la china con la vittoria per 4-3 sul Sudafrica ma il poker subito dal Giappone ha decretato l'esclusione in maniera perentoria.