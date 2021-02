Martedì 12 giugno, le partite di calcio in TV. Verona-Parma chiude il programma della 22a giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20.45 per il monday night dello stadio Bentegodi di Verona. La squadra di Juric vuole il riscatto dopo due ko di fila per allontanarsi ulteriormente dalle zone basse della classifica e consolidare il suo posto nella parte sinistra della stessa. Situazione complicata del Parma penultimo, che vuole riscattarsi dopo 3 ko di fila. Verona-Parma sarà trasmessa su Sky. Ecco tutte le info per seguire questo match, e quelli di Premier, Serie B, Bundesliga e Liga su Sky e DAZN.

Dove vedere Verona-Parma in TV e streaming

Verona-Parma sarà trasmessa in TV su Sky. Il posticipo del lunedì della 22a giornata di Serie A con fischio d'inizio alle ore 20.45 sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202, 249 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre) con pre-partita dalle 20, interviste all'intervallo e nel post gara e analisi degli episodi da moviola. La sfida tra gli uomini di Juric e quelli di D'Aversa sarà trasmessa anche in diretta streaming, su dispositivi portatili (smartphone, tablet e notebook) e computer, grazie all'app Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati. Possibile acquistare anche il singolo ticket della partita per i possessori di Smart TV attraverso il servizio on demand live Now TV.

Calcio in TV oggi e stasera lunedì 15 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV lunedì 15 febbraio: