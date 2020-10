Giovedì 1 ottobre, le partite di calcio in tv. Giornata ricca di appuntamenti, in campo e fuori. Si giocano i playoff di Europa League, le gare decisive per il passaggio alla fase a gironi: in campo il Milan, che sfiderà il Rio Ave in gara secca dopo aver eliminato Shamrock e Bodo/Glimt nei due turni preliminari. Si scenderà in campo anche in Inghilterra per la Carabao Cup, con l'interessante incrocio Liverpool-Arsenal, e in Spagna per la Liga, con il Barcellona che fa visita al Celta. Il piatto forte di giornata, però. sono i sorteggi di Champions League: a Ginevra prenderanno forma i gruppi della fase a gironi.

Dove vedere Rio Ave-Milan in tv e streaming

Rio Ave-Milan sarà trasmessa su DAZN. In tv non sarà possibile vederla sul canale 209 del pacchetto Sky, ma l'evento sarà disponibile accedendo all'app disponibile su smart tv, decoder Sky Q, Amazon Fire e tanti altri dispositivi compatibili. La partita (con orario d'inizio alle 21:00) si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app di DAZN, compatibile con la stragrande maggioranza di smartphone, tablet e computer.

Sorteggi Champions League in tv e streaming

L'orario dell'inizio della cerimonia dei sorteggi di Champions League è programmato per le 17:00 e l'evento sarà visibile in diretta tv in chiaro su 20 Mediaset, oppure su Sky per tutti gli abbonati o su Eurosport (disponibile sia nel pacchetto Sky che sull'app di DAZN). Il sorteggio sarà trasmesso anche in streaming su DAZN, Sky Go, Mediaset Play e – accessibile per tutti – in chiaro sul sito Uefa.com.

Calcio in tv oggi e stasera giovedì 1 ottobre

Ecco tutte le partite di calcio in tv giovedì 1 ottobre: