La Champions League 2020/2021 si prepara ad entrare nel vivo con uno dei momenti più attesi dell'anno: i sorteggi dei gruppi della fase a gironi. Terminati i playoff, ci si proietta verso un intenso periodo di sfide europee: tra il 20 ottobre e il 9 dicembre – con un calendario più compresso rispetto al solito – si giocheranno le sei giornate che manderanno le migliori 16 squadre d'Europa alla fase ad eliminazione diretta. L'Italia si presenta al via con quattro squadre: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, tutte in attesa di conoscere le prossime avversarie.

I sorteggi di Champions League si terranno all'RTS Studios di Ginevra, in Svizzera, con orario di inizio della cerimonia programmato alle ore 17:00. L'evento non sarà focalizzato soltanto sul sorteggio in sé: come da tradizione, l'Uefa intervallerà le varie fasi dei sorteggi con l'assegnazione dei premi relativi alla scorsa edizione della Champions League: dal miglior giocatore al miglior allenatore, passando per i vari riconoscimenti ruolo per ruolo.

Dove vedere i sorteggi di Champions League

Ampia copertura in tv e streaming per i sorteggi di Champions League. L'evento sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su 20 Mediaset: la tv del Biscione trasmetterà, come nella passata stagione, una partita per ogni turno di Champions League in chiaro sui suoi canali. Il sorteggio sarà visibile anche sui canali Sky per tutti gli abbonati oppure su Eurosport, canale disponibile sia nel pacchetto Sky che sull'app di DAZN.

Molteplici le modalità per seguire i sorteggi in diretta streaming. A partire dal sito ufficiale della Uefa: su Uefa.com sarà trasmessa gratuitamente la cerimonia senza alcun tipo di limitazione. Sorteggi in diretta streaming anche su Sky Go, a disposizione dei clienti abilitati al servizio, e sul canale Eurosport, presente sull'app di DAZN.