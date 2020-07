Sabato 18 luglio, le partite di calcio in tv. Inizia la trentaquattresima giornata di Serie A con ben tre partite che si disputeranno negli ormai consueti slot: Verona-Atalanta alle 17.15, Cagliari-Sassuolo alle 19.30 e in chiusura Milan-Bologna alle 21.45. A completare il programma dei match visibili in televisione c'è Norwich-Burnley, valido per la trentasettesima giornata di Premier League, e in diretta su Sky a partire dalle 18.30.

Serie A in tv: le partite di oggi e stasera

Verona-Atalanta (Sky) sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Fischio d'inizio con orario 17.15 allo stadio Bentegodi per il match che sarà trasmesso sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport, (202, 249 e 252 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre)

Cagliari-Sassuolo (Sky) è il secondo match di Serie A in programma oggi. La partita della Sardegna Arena inizierà alle 19.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202, 249 e 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). Sia questa partita che Verona-Atalanta saranno visibili in streaming su dispositivi portatili e computer grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati.

Milan-Bologna (DAZN) sarà visibile in diretta TV su DAZN. Appuntamento alle 21.45 sulla piattaforma streaming che garantirà la visione del match su Smart Tv, dispositivi portatili e computer, grazie all'app DAZN. La sfida tra la squadra di Pioli e quella dell'ex Mihajlovic sarà trasmessa in tv anche su Sky sul canale DAZN 1, visibile dai clienti che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN

Calcio in tv oggi e stasera sabato 18 luglio

Ecco tutte le partite di calcio in tv di sabato 18 luglio: