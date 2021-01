Lunedì 18 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. Cagliari-Milan si gioca alle ore 20.45 alla Sardegna Arena: è la gara che chiude la 18sima giornata del campionato di Serie A e può permettere alla formazione di Pioli, attualmente in vetta, di difendere il primato in classifica. L'incontro verrà trasmesso in diretta Tv e in diretta streaming sui canali di Sky (in chiaro per abbonati). Come arrivano le due squadre alla sfida? Da un lato i rossoblù che sono con l'acqua alla gola dopo gli ultimi risultati che li hanno precipitati a ridosso della zona retrocessione. Dall'altro il ‘diavolo' che, al netto delle assenze, ha mostrato grande compattezza e continuità di rendimento. E con Ibra di nuovo in cima al reparto offensivo i rossoneri avranno un'arma in più per tentare il colpo in trasferta. Il lunedì di calcio offre altri due appuntamenti nel palinsesto televisivo: alle ore 21 va in onda su Dazn la partita di Serie B, Spal-Reggiana; stesso orario, ma in Inghilterra, riflettori puntati sul match di Premier League, Arsenal-Newcastle.

Cagliari-Milan, dove vederla in TV

Dove è possibile vedere Cagliari-Milan? La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Si potrà assistere all'evento anche in streaming, collegandosi alla piattaforma Sky Go (previo scaricamento della app per abbonati) oppure al sito Now Tv (previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento. Dispositivi fissi (Smart Tv e pc) e mobili (smartphone, notebook, tablet) sono i supporti tecnologici da sfruttare. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Maurizio Compagnoni che avrà accanto a sé per il commento tecnico l'ex portiere, Luca Marchegiani. Per gli interventi da bordo-campo, invece, spazio alle news e alle reazioni raccontate in tempo reale da Veronica Baldaccini e Peppe Di Stefano.

Calcio in TV oggi e stasera lunedì 18 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV lunedì 18 gennaio: