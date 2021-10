Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: in campo Torino-Juve, orari e calendario Sabato 2 ottobre: le partite di Serie A oggi in programma in TV e in diretta streaming. Si disputano oggi tre gare della settima giornata di campionato: si parte alle 15 con Salernitana-Genoa, mentre alle 18 c’è il derby tra Torino e Juventus. L’anticipo serale è Inter-Sassuolo, in campo alle 20.45.

Sabato 2 ottobre: le partite di Serie A in programma in TV e in diretta streaming. Tre gli anticipi della 7a giornata del campionato che si disputeranno oggi: si inizia alle 15 con Salernitana-Genoa, poi il derby tra Torino e Juventus, in campo alle ore 18. Chiude la giornata la partita Sassuolo-Inter, match che inizierà alle ore 20.45. La sfida tra la squadra di Dionisi e quella di Inzaghi sarà trasmessa in coesclusiva sia da DAZN che da Sky.

Il match più atteso del sabato sarà quello tra le squadre di Juric e Allegri. Nella conferenza della vigilia, entrambi gli allenatori hanno caricato l'ambiente in vista di un derby che per la prima volta dopo 49 anni vedrà le due formazioni in campo con lo stesso punteggio in classifica (8 punti). La Juve è reduce da due vittorie consecutive, tre se si considera il successo in Champions contro il Chelsea. I granata, invece, hanno ottenuto 4 risultati utili di fila. Spettatori interessati al derby saranno i nerazzurri di Inzaghi, che faranno visita al Sassuolo in serata e proveranno ad allungare il distacco dai rivali bianconeri e accorciare quello che li separa dalla capolista Napoli.

Tutte le partite di Serie A di oggi e stasera in TV su DAZN

Ecco tutte le prossime partite di Serie A, in programma per la settima giornata di campionato in TV su DAZN:

15:00 – Salernitana-Genoa: DAZN

18:00 Torino-Juventus: DAZN

20:45 Sassuolo-Inter: DAZN e Sky

Serie A oggi sabato 2 ottobre, quali partite in TV su Sky

La sfida tra il Sassuolo di Dionisi e l'Inter di Inzaghi sarà trasmessa in coesclusiva sia da DAZN che su Sky. I telespettatori potranno collegarsi alla piattaforma DAZN oppure ai canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile anche in streaming tramite SkyGo.

Sassuolo-Inter su DAZN e Sky, gli orari

Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia è in programma una sfida che ha sempre regalato gol e spettacolo. Il Sassuolo, reduce dalla prima vittoria casalinga della stagione, ospita l'Inter, che è terza in classifica a quota 14 punti. Il match si disputerà alle ore 20:45 e sarà trasmesso in diretta TV e streaming sia da DAZN sia da Sky.

Le prossime partite di Serie A: calendario e orari TV

Ecco tutte le prossime partite di Serie A per la settima giornata di campionato: