Calcio in lutto, è morto a 69 anni Trevor Francis per un infarto: giocò con Sampdoria e Atalanta L’ex attaccante inglese è deceduto mentre si trovava in Spagna. Trevor Francis ha vinto due Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest prima di trasferirsi a metà anni 80 in Italia dove indossò i colori della Samp per 4 anni (vincendo una Coppa Italia), e poi dell’Atalanta. E’ stato l’unico inglese a vincere una classifica marcatori nel nostro calcio.

A cura di Alessio Pediglieri

Un infarto fulminante dopo aver avuto problemi al cuore solo 12 giorni fa: Trevor Francis non ce l'ha fatta e a 69 anni l'ex campione inglese si è spento mentre si trovava in vacanza a Marbella, in Spagna. A comunicare la triste notizia è stata la famiglia: fenomeno del calcio inglese tra gli anni '70 e '80, legò la sua carriera anche all'Italia vestendo prima la maglia della Sampdoria e poi quella dell'Atalanta.

Straordinario attaccante, iniziò la sua avventura a soli 16 anni tra le fila del Birmingham City dove si fece conoscere al mondo calcistico fino a salire alle cronache del calciomercato nel gennaio del 1979 quando venne acquistato dal Nottingham Forest che lo pagò 1,1 milioni di sterline. Una cifra monstre all'epoca visto che fu proprio Francis a diventare il primo giocatore inglese per cui fu pagata una così elevata cifra. Scelta risultata più che corretta perché proprio con Francis in avanti, il Nottingham visse la sua apoteosi sportiva di sempre conquistando per due stagioni consecutive l'allora Coppa dei Campioni.

In occasione della prima finale, contro il Malmoe è uno gol a essere decisivo e a decretare la vittoria del Nottingham mentre nell'atto conclusivo dell'anno successivo dovrà assaporare l'ebbrezza della gioia solamente in tribuna, fermato da una brutta tendinite che gli farà saltare anche Euro 80. Nella seconda parte di carriera, passa al Manchester City, squadra con cui conquista la maglia della nazionale inglese che approda ai Mondiali in Spagna del 1982, vinti dall'Italia.

E proprio l'Italia, allora al vertice d'Europa e del mondo, lo richiamò a sé subito dopo quando si trasferì a Genova, sponda Sampdoria, club in cui resterà per ben quattro stagioni fino al 1986. Con i doriani ha anche il tempo di prendersi il piacere di vincere la classifica capocannonieri di Coppa Italia, alzando i trofeo nel 1985. Ancora oggi, Francis è l'unico calciatore inglese a essersi imposto in una classifica marcatori nel nostro calcio. In totale segnerà sotto la Lanterna solo 17 reti in 67 partite a causa dei numerosi problemi che non gli impedirono di continuare a calcare i campi del nostro calcio, acquistato dall'Atalanta nell'86 prima di concludere la carriera vestendo le maglie di Rangers, QPR e Sheffield Wednesday.

L'amore per il calcio non si concluse con il ritiro dall'attività nel 1994 perché Francis intraprese anche l'avventura di allenatore, che lo portò ad allenare in Inghilterra quattro club tra cui lo Sheffield che portò alla vittoria di Coppa di Lega nel 1991.