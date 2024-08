video suggerito

Calciatori distruggono un vaso da 15mila dollari in albergo: le telecamere svelano la verità Le stelle del Toluca hanno rotto un preziosissimo vaso del valore di 15mila dollari, ovvero quasi 14mila euro, in occasione di una trasferta negli Stati Uniti. Alberghi di lusso devastati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni giocatori in forza a squadre messicane si sono resi protagonisti di una serie di intemperanze causando gravi danni agli alberghi che li ospitavano. La cornice è stata quella della Leagues Cup, competizione che si tiene negli Stati Uniti, con gli hotel di Kansas, San José e Denver, lasciati in condizioni "particolari". Una pessima figura per le squadre di Chivas, Juárez e Toluca, che dopo le partite si sono lasciati andare.

Clamoroso il caso in particolare delle stelle del Toluca che hanno rotto un preziosissimo vaso del valore di 15mila dollari, ovvero quasi 14mila euro. L'episodio si è verificato in un lussuoso albergo di Kansas City, con i calciatori che hanno subito classificato il "fattaccio" come un incidente. In realtà però, un video registrato dalle telecamere interne della struttura ha mostrato un'altra verità.

Il vaso è stato rotto durante uno scherzo tra i calciatori. Nelle immagini si può notare come un paio di giocatori biancorossi si lanciano l'oggetto prezioso, fino a quando lo stesso cade malamente sul tappeto posizionato sul pavimento e finisce in mille pezzi proprio vicino agli ascensori. A quel punto solo uno dei presenti è rimasto per provare a sistemare le cose, raccogliendo i cocci e poi buttandoli nella spazzatura. Tutto senza accorgersi della presenza di una delle telecamere private dell'albergo che ha registrato tutto.

Secondo i media sudamericani, sarebbe stato il giocatore Jesús Angulo a riconoscere la sua responsabilità e a dover pagare l'importo del ricco soprammobile distrutto, il cui valore si aggira tra i 12mila e i 15mila dollari. Purtroppo anche gli hotel dove risiedevano Chivas e Juárez negli hotel di San José e Denver sono stati oggetto di situazioni simili, con danni alle camere e alle strutture comuni. Insomma una pessima vetrina per il calcio negli Stati Uniti.