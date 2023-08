Calciatore scomparso nel nulla dopo la presentazione con la nuova squadra: ritrovata la sua auto Grande apprensione per le sorti di Abdullah Talal Hameed. Il calciatore fresco di accordo di mercato con un nuovo club è letteralmente sparito nel nulla.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Abdullah Talal Hameed? Questo calciatore iracheno con passaporto svedese è letteralmente scomparso nel nulla. Da giorni ormai si sono perse le sue tracce in Ungheria e la polizia magiara ha subito fatto scattare le ricerche, rilasciando anche un comunicato. Grande apprensione per le sorti di Hameed che tra l'altro si preparava ad una nuova avventura professionale dopo aver ufficializzato il suo trasferimento in un altro club.

10 giorni fa infatti questo attaccante classe 1995 era stato prelevato dall'Hrvatski Nogometni Klub Gorica, club che milita nel massimo campionato croato. Dopo la sua ultima esperienza in Ungheria con lo Zalaegerszeg II, ecco lo stimolante trasferimento alle porte, da formalizzare solo con alcuni documenti. Proprio per recuperare questi, Abdullah Talal Hameed era tornato nel suo appartamento di Budapest, dove è stato visto per l'ultima volta. Poi il nulla più totale.

L'ultima persona ad avere contatti con Abdullah Talal Hameed che in carriera ha giocato in Svezia, Austria, Slovenia ed Egitto, è stato il suo agente Dragan Sekulić. Quest'ultimo ha rivelato che il giocatore gli aveva comunicato di essere pronto alla trasferta in Croazia dove lo aspettavano il suo nuovo allenatore e i compagni per una prima sessione pomeridiana. Talal Hameed però non è mai arrivato nel centro sportivo della squadra croata e dunque è suonato il campanello d'allarme.

È partita una vera e propria caccia all'uomo con il Gorica che in una nota ha annunciato: "Il nostro giocatore Abdullah Talal Hameed ha lasciato Budapest lunedì 21 agosto per Velika Gorica e da allora è scomparso. La scomparsa è stata denunciata alla polizia ungherese, e la famiglia e l'HNK Gorica chiedono a chiunque abbia informazioni su Hameed di contattare la stazione di polizia o il club più vicino. Il giocatore guida una Porsche Taycan bianca con targa svedese". L’auto, una Porsche Taycan bianca è stata localizzata in Ungheria, ma la polizia non ha voluto fornire ulteriori informazioni. In questi giorni si è temuto anche per l’ipotesi di un rapimento, visto che come spiegato da Sportske novosti, suo zio è un ricchissimo uomo d’affari. Teorie assolutamente infondate secondo la polizia.

Nel frattempo questa la nota rilasciata dalla Questura di Budapest, e dal dipartimento di polizia distrettuale: "Il 27enne ha lasciato la sua abitazione per dirigersi verso un luogo sconosciuto, la polizia lo sta attualmente cercando. Abdullah Hameed Talal è alto circa 171 centimetri, con corti capelli neri e carnagione scura. Si chiede che chiunque abbia informazioni su dove si trovi Abdullah Hameed Talal, pur rimanendo anonimo, lo segnali al numero telefonico attivo 24 ore su 24 06-80-555-111 e al numero verde di emergenza 112″.

Queste le parole della sorella, riportate da Aftonbladet: "Siamo molto stressati, chiamano in molti. Sappiamo che ieri la polizia era nel suo appartamento con i cani, ma non ha trovato nulla di interessante. Stiamo solo cercando di mantenere la calma. Ha inviato un video su Snapchat mentre si allenava qualche tempo fa. Niente di più. Vorrei esortare chiunque lo veda a contattarci se ne sa di più. Era molto felice quando ha firmato il contratto".