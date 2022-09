Calciatore pestato a sangue nell’antistadio, arrestato un avversario: Inghilterra sconvolta Brutta storia in Inghilterra, con un inquietante retroscena sulla violenta aggressione subita da Hallan Hope che ha rimediato lesioni gravi.

A cura di Marco Beltrami

Aveva suscitato clamore una brutta storia relativa all'aggressione subita da un calciatore al termine di una partita in Inghilterra. I fatti erano avvenuti in occasione della sfida tra l'Oldham Athletic e il Chesterfield disputata ad inizio settembre e valida per il campionato di National League, ovvero la quinta serie, in cui partecipano squadre professionistiche e non. A distanza di diverse settimane emergono retroscena inquietanti su quanto accaduto.

Hallam Hope, attaccante dell'Oldham che era stato sconfitto in casa per 2-0 dopo il match era stato vittima di un assalto brutale nel parcheggio del suo stadio. Violenza selvaggia nei confronti del calciatore che dopo la trafila con le nazionali giovanili inglesi ha deciso di difendere i colori delle Barbados, segnando 4 gol in 9 partite. Secondo un comunicato dell'epoca del suo club il 28enne, cresciuto nell’Everton e passato poi per Sheffield, Northampton, Buy, Carlisle, e Swindon, aveva riportato conseguenze molto gravi per il pestaggio.

Quella definita come una "aggressione violenta" ha causato il ricovero in ospedale di Hope con "lesioni gravi". Con l'Oldham che ha sottolineato di sostenere Hallam augurandogli una pronta guarigione dopo questa "terribile esperienza". Da allora l'attaccante che in 7 partite aveva segnato 3 reti, non è più sceso in campo. È stato reso noto che per la vicenda è stato arrestato un calciatore avversario, del Chesterfield. Nel comunicato della polizia di Greater Manchester si può leggere: "Un uomo è stato arrestato il 9 settembre, con l'accusa di aggressione a seguito di una denuncia. Un uomo sui 20 anni, a Boundary Park, Oldham, il 4 settembre 2022. Il sospetto da allora è stato rilasciato, ma sotto inchiesta”.

Leggi anche La TV americana mostra il piano perfetto del Napoli: il Liverpool cade sempre nello stesso errore

Il Chesterfield che a quanto pare sta collaborando alle indagini, che stanno sfruttando anche le telecamere presenti all'interno del parcheggio, ha dichiarato sul caso: "Siamo a conoscenza di un'accusa relativa a un giocatore di Chesterfield senza nome. Stiamo assistendo la polizia della Greater Manchester sulle loro richieste. Poiché si tratta di un'indagine in corso, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti"