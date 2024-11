Calciatore muore in campo folgorato da un fulmine: era l’unico a indossare un bracciale d’acciaio José Hugo de la Cruz Meza aveva 39 anni ed è stato colpito mentre lasciava il campo, l’incontro tra Juventud Bellavista e Familia Choca. Il calciatore sarebbe morto a causa di un braccialetto di metallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Una notizia drammatica arriva dal Perù, dove il calciatore José Hugo de la Cruz Meza è morto mentre stava uscendo dal campo. Il difensore è stato colpito da un fulmine nel momento in cui l'arbitro, a causa delle condizioni meteo, aveva deciso di sospendere l'incontro. Ricoverato in gravi condizioni a causa di serie ustioni invece il portiere Juan Choca. Feriti anche altri tre calciatori.

José Hugo de la Cruz Meza morto a 39 anni

Allo Stadio Coto Coto di Chicha, nel dipartimento di Huancayo, in Perù, si stava giocando, domenica 3 novembre, la partita tra Juventud Bellavista e Familia Chocca, un incontro del campionato regionale. Si giocava sotto la pioggia, anzi sotto un forte temporale. Le condizioni erano diventate complicate e per questo l'arbitro aveva deciso di sospendere l'incontro. Proprio mentre i giocatori tornavano negli spogliati è caduto un fulmine sul terreno di gioco.

Una serie di video, sbucati online, mostrano in modo crudo e tragico il preciso momento nel quale il fulmine stesso colpisce diversi calciatori che perdono i sensi cadendo contemporaneamente sul terreno di gioco.

I giocatori colpiti sono stati subito trasferiti all'ospedale Carrion di Huancayo, dove è stata purtroppo certificata la morte del difensore Jose Hugo de la Cruz Meza, che aveva 39 anni. Il portiere Juan Chocca Llacta è ricoverato in ospedale, mentre gli altri calciatori caduti dopo il fulmine sono in condizioni stabili essendo stati colpiti dall'onda d'urto, le loro condizioni non preoccupano anche se precauzionalmente sono in ospedale.

Non è la prima volta che in Perù un calciatore è colpito da un fulmine

Il direttore della Protezione Civile del comune di Huancayo, Cesar Ramos, come riportato dal quotidiano locale Correo, ha spiegato che il fulmine ha colpito José Hugo de la Cruz Meza perché il calciatore aveva un braccialetto di metallo, che si è trasformato in una calamita.

Purtroppo non è la prima volta che in Perù accade un evento del genere, era successo qualcosa di identico dieci anni fa quando un fulmine colpì Joao Contreras che riuscì a sopravvivere.