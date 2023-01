Calciatore minaccia l’ex fidanzata, aspettavano un bambino: “Se lo dici a qualcuno ti ammazzo” Brutta storia per Fisayo Adarabioyo condannato per aver minacciato la sua ex fidanzata dopo aver scoperto che era incinta.

Una brutta storia arriva da oltremanica e vede protagonista un calciatore che da un po' di tempo era finito fuori dai radar. Stiamo parlando di Fisayo Adarabioyo che ha conquistato un'inaspettata popolarità non per imprese sportive, ma per le terribili minacce alla ex compagna costategli una condanna esemplare da parte della Warrington Magistrates Court.

Fisayo Adarabioyo ha giocato da professionista in Inghilterra, Scozia, Romania e Olanda. Punta centrale di origini nigeriane Adarabioyo è cresciuto nelle giovanili di Manchester City e Birmingham City, prima di militare tra i professionisti nel Crystal Palace, Nac Breda, Craiova e poi Warrington Town, Curzon Ashton, Altrincham e Ashton United. Qui la sua carriera si è interrotta nel 2021, con nessuna squadra che ha deciso di puntare su di lui. È diventato di fatto quasi un ex calciatore Fisayo, fratello di Tosin che milita nel Fulham.

A riportarlo sulle prime pagine dei quotidiani è stata una vicenda legata alla sua vita privata, che ha suscitato grande scalpore. Fisayo Adarabioyo ha minacciato di uccidere la sua compagna dopo aver scoperto che era incinta. Stando al racconto della vittima, i due avevano chiuso la loro relazione a fine 2021 anche in modo brutale. L'attaccante si è presentato a casa della donna a tarda notte, e dopo aver provato a più riprese ad entrare ha iniziato a tempestarla di messaggi dicendo: "Se lo dici a qualcuno ti ammazzo" e "Ucciditi e basta, saranno tutti più felici".

Al Manchester Evening News la donna, che ha voluto mantenere segreta la sua identità ha svelato: "Ci vedevamo di tanto in tanto. Non era una relazione seria perché c'è una differenza di età tra di noi. Lui ha 27 anni e io ne ho appena compiuti 39. Ho anche un figlio da un'altra relazione. Mi sono resa conto che volevo andare avanti con la gravidanza e ho cercato di incontrarlo per parlarne, ma non ha avuto successo. Ho dovuto inviargli un messaggio, a questo punto ero incinta di quasi 24 settimane. La sua reazione è stata scioccante e spaventosa".

Adarabioyo è stato punito dal tribunale con 100 ore di lavoro non retribuito e un risarcimento alla sua ex compagna di circa 200 sterline più altre 640 di spese processuali. Inoltre dovrà fare i conti con un'ordinanza restrittiva di 12 mesi che gli impedisce sia di contattare la vittima, che di avvicinarsi alla sua abitazione. Quanto accaduto ha rischiato di avere gravi conseguenze sulla gravidanza della donna: "Sono stata molto stressata durante la gravidanza e ho dovuto ricevere un maggiore sostegno dai medici per monitorare la gravidanza. Questo mi ha portato a sottopormi a scansioni della crescita quindicinali per monitorare il mio bambino non ancora nato. A causa del mio ex, ho affrontato un parto prematuro in cui ho dovuto fare i conti con un taglio cesareo di emergenza e mia figlia ha avuto bisogno di cure nell'unità neonatale per due settimane dopo la sua nascita. Sento che le ulteriori complicazioni con la nascita di mia figlia e le cure che entrambi abbiamo richiesto siano state tutte dovute allo stress che mi è stato imposto a causa del mio ex partner e allo stress di un'indagine della polizia. Mi sento vulnerabile perché sono un genitore unico di due figli".