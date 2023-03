Calciatore inglese accusato di stupro e violenza sessuale: il club straccia subito il contratto Jack Diamond, 23enne esterno offensivo, è stato accusato di abusi sessuali dopo un’indagine aperta lo scorso maggio. Tesserato del Sunderland, giocava in League One al Lincoln City che ha immediatamente messo fine al prestito.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora un episodio pessimo che arriva dal calcio inglese dove è stata resa pubblica dalla polizia la denuncia nei confronti di Jack Diamond, 23enne esterno offensivo inglese, accusato di stupro e violenza sessuale. Il calciatore è stato immediatamente sospeso dal Sunderland che ne detiene il cartellino, ma giocava in prestito in League One dove non metterà però più piede.

La notizia è rimbalzata veloce dalle note ufficiali arrivate dalle forze dell'ordine britanniche che hanno confermato i capi d'accusa a Diamond, a seguito di alcune indagini precedenti che risalivano a maggio: "Nel maggio dello scorso anno, abbiamo ricevuto un rapporto secondo cui una donna era stata aggredita sessualmente all'interno di un indirizzo nell'area di Washington. A seguito di queste accuse è stata avviata una procedura d'indagine".

Jack Diamond è un giovane esterno offensivo il cui cartellino è di proprietà del Sunderland, club di Championship, che ha deciso di girarlo in prestito con lo scopo di fargli fare esperienza in campo e valutarne le potenzialità: dal 2019 è andato così a giocare in altre squadre, prima all'Harrogate Town, in League Two, quindi al Lincoln City in terza divisione inglese, nell'agosto di quest'anno, quando non si conoscevano ancora le accuse a lui rivolte.

Jack Diamond in azione con la maglia del Sunderland, il club che ne detiene in cartellino

Sotto contratto fino a giugno 2024 con il Sunderland, Jack Diamond è stato immediatamente sospeso dal proprio club, dopo che è arrivata l'ufficialità in queste ore che era in corso un'indagine contro il loro giocatore. Lo hanno annunciato direttamente i Black Cats in un comunicato stampa: "Il Sunderland AFC è stato informato che sono state intentate accuse penali contro Jack Diamond dal Crown Prosecution Service. Il giocatore è stato sospeso con effetto immediato, in attesa dell'esito del procedimento giudiziario"

Ma per Jack Diamond i problemi non sono certo finiti qui perché non potrà nemmeno scendere in campo con la sua attuale squadra, il Lincoln City con cui ha già disputato 31 presenze stagionali segnando 6 reti. Infatti, il contratto che lo vedeva in prestito in League One è stato stracciato immediatamente dopo solo 6 mesi di prestito: "Risolto anche il suo contratto di prestito al Lincoln City Football Club" ha infatti specificato la nota del Sunderland. "Poiché la questione è oggetto di procedimenti legali, il club non rilascerà ulteriori dichiarazioni al questa volta". Adesso Diamond dovrà rispondere alla giustizia ordinaria e comparire davanti alla South Tyneside Magistrates' Court a maggio.