Un infortunio grave, che ha rischiato di provocare conseguenze peggiori al difensore del Rayos, Unai Bilbao, rimasto ferito durante un match del campionato messicano. Quando ha visto cosa era successo al suo ginocchio destro è rimasto per terra, con la testa tra le mani temendo il peggio. Un chiodo gli aveva ‘tagliato' la pelle, causando una lesione profondo e molto evidente all'altezza della rotula. Sì, un chiodo piazzato a bordo campo per tendere un telone pubblicitario. Quando il calciatore, affrontato da un avversario in un normalissimo contrasto di gioco, è inciampato la sua gamba ha colpito quel pezzo metallico che sporgeva dal terreno di gioco. Per la fitta e la sensazione di essere stato lambito da un oggetto ha portato le mani al ginocchio e poi s'è accasciato al suolo. Soccorso dal portiere, s'è girato verso la panchina per richiamare l'attenzione dello staff medico.

Il taglio profondo sul ginocchio

L'incidente capitato a Bilbao è avvenuto quando la gara tra Necaxa e Atlético San Luis era giunta al 75° minuto del secondo appuntamento del Torneo di Clausura. La vittoria è andata ai padroni di casa (1-0) ma le immagini che hanno destato maggiore impressione sono relative al taglio profondo sul ginocchio del calciatore, davvero sfortunato nell'occasione.

La dinamica dell'incredibile infortunio

Ibáñez, attaccante ospite, tenta un affondo a viene affrontato da Bilbao che riesce a frenare l'azione ma cade e si fa male. Nessuno avrebbe mai immaginato che quel dolore al ginocchio fosse stato causato da un chiodo, in molti credevano fosse conseguenza del trauma da impatto. Invece, era tutta colpa di quel perno metallico. Il gioco è rimasto fermo peer qualche minuto, compagni di squadra e avversari sono rimasti sorpresi da come il difensore si fosse provocato quella ferita. Per fortuna la lesione non era grave.