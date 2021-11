Calciatore dello Sheffield collassa in campo, quando si riprende chiede il risultato della partita Nel secondo tempo di Reading-Sheffield United di Championship lo scozzese John Fleck ha avuto un collasso. Il calciatore ora si è ripreso, ma resta in ospedale.

A cura di Alessio Morra

Momenti di grandissima paura durante il match di Championship (la Serie B inglese) tra il Reading e lo Sheffield United. Perché il centrocampista dello United John Fleck ha subito un collasso mentre era in campo. Il calciatore ha perso i sensi ed ha avuto bisogno dell'ossigeno. Portato velocemente in ospedale, Fleck ha rassicurato tutti sulle sue condizioni e anche chiesto come fosse finita la partita. Lo Sheffield con un tweet ha fatto sapere che il calciatore è cosciente, ma resterà per qualche giorno in ospedale in osservazione.

La Championship è uno dei pochi campionati che può giocare anche quando è in programma la Champions League e così martedì sera sono scese in campo il Reading e lo Sheffield United. Al 56′ improvvisamente è crollato John Fleck, i compagni di squadra hanno chiamato subito i soccorsi e i medici sono arrivati velocemente. Al Madejski Stadium per oltre 10 minuti il trentenne centrocampista è stato sottoposto alle cure mediche prima di essere immobilizzato e trasportato in ospedale.

Fleck è uscito in barella dallo stadio ma è riuscito a uscire con le proprie gambe, era in piedi, dallo stadio, anche se aveva una maschera di ossigeno. La partita è continuata ed è stata vinta 1-0 dallo Sheffield. Quando l'incontro è terminato l'allenatore, Slavisa Jokanovic, non si è recato in ospedale ma ha parlato del suo calciatore che ha chiesto come fosse finita la partita: "È in ospedale, è cosciente e ha chiesto il risultato. Speriamo che starà bene. Lui è al sicuro, in buone mani e preghiamo che tutto andrà bene".

Grande paura, tanto spavento ma fortunatamente Fleck ha avuto modo di riprendersi e ora attraverso ulteriori esami si capirà perché il centrocampista ha avuto questo malore, intanto si augura al calciatore scozzese di tornare anche in campo.