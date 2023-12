Calciatore cade da solo due volte in campo e si avvicina alla panchina: “Non vedo più” Momenti di grande paura durante Cardiff-Birmingham di Championship, quando il 27enne Perry Ng è caduto per due volte sul terreno di gioco senza che fosse stato toccato da nessuno. Poi si è avvicinato alla linea laterale indicandosi la testa: in quel momento non vedeva più.

Grande paura mercoledì sera nel calcio inglese, durante il match di Championship – la seconda divisione – tra Cardiff e Birmingham: un calciatore dei padroni di casa, il 27enne difensore Perry Ng, è stato costretto alla sostituzione dopo essere caduto due volte in campo senza che nessuno lo toccasse, lamentando di aver perso la vista. Inevitabile la preoccupazione per possibili danni cardiaci o neurologici, alla luce dei numerosi episodi che recentemente hanno visto crollare in partita calciatori, anche con esiti mortali. Stavolta fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il giocatore inglese, almeno per quanto è dato sapere al momento.

Perry Tian Hee Ng ha giocato quasi tutta la sua carriera nel Crewe Alexandra, poi nel 2021 si è trasferito in Galles al Cardiff City di cui è diventato un pilastro, titolarissimo per il tecnico Erol Bulut. È stato proprio l'allenatore a raccontare nel dopo partita quei drammatici momenti vissuti con apprensione. Il difensore è stato sostituito al 13′ del primo tempo, dopo che era caduto da solo per due volte sul prato del Cardiff City Stadium. Al momento non era chiaro il motivo per cui il 27enne fosse cascato, senza che si fosse verificata alcuna collisione con un avversario.

Perry Ng gioca nel Cardiff City dal 2021

Dopo la seconda caduta, Ng si è avvicinato alla linea laterale ed è stato visto indicare la sua testa mentre parlava con lo staff medico del Cardiff. È stato dopo quel colloquio che il terzino è stato tolto dal campo e sostituito da Mahlon Romeo. Intervenendo dopo il match, Bulut ha spiegato: "Ha detto che non poteva vedere. Non so cosa fosse e spero che non sia troppo grave ma ha solo detto che non ci vedeva. Devo parlare con lo staff medico".

Perry Ng aveva saltato solo due partite di campionato in questa stagione prima di mercoledì sera, realizzando anche 3 gol nelle sue 20 presenze in tutte le competizioni. Non è stata una serata positiva per il Cardiff, visto che la partita si è conclusa con la vittoria per 1-0 del Birmingham, grazie alla rete decisiva segnata nel recupero del primo tempo. Un gol che consente alla squadra allenata da Wayne Rooney di portarsi a quattro punti dai gallesi, nel ventre della classifica della Championship.