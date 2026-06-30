Goretzka sotto accusa per l’eliminazione della Germania: Kimmich gli chiede due volte di tirare il rigore

Leon Goretzka è finito nel mirino in Germania per essersi rifiutato di tirare il rigore nella serie finale contro il Paraguay che ha eliminato i tedeschi dai Mondiali: un video mostra Kimmich chiederglielo due volte, ricevendo risposta negativa.

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La Germania si ritrova fuori dai Mondiali dopo essere stata clamorosamente eliminata ai calci di rigore dal Paraguay, al termine del match dei sedicesimi finito col risultato di 1-1. I calciatori tedeschi hanno sbagliato ben 3 penalty sui 6 tirati: Havertz, Woltemade e Jonathan Tah, che è andato sul dischetto per la prima volta nella sua vita in una partita di calcio.

Leon Goretzka rifiuta di tirare il rigore nella serie finale di Germania-Paraguay

Già, il 30enne difensore del Bayern Monaco non aveva mai calciato un rigore in carriera a livello professionistico. Ma com'è possibile che proprio lui sia dovuto andare a tirare quando la sequenza è andata a oltranza? Il motivo è che tutti gli altri calciatori che non avevano tirato fino a quel momento si sono rifiutati di farlo: sotto accusa è finito soprattutto Leon Goretzka, veterano della nazionale (73 presenze e 15 gol), nonché protagonista per tanti anni ai massimi livelli con la maglia del Bayern.

Un video mostra esattamente il momento, quando la serie di rigori contro il Paraguay va ad oltranza dopo due errori per parte (per la Germania avevano segnato Kimmich, Musiala e Amiri), in cui lo stesso capitan Kimmich chiede chi vuole calciare, non essendo da lì in poi decisi prima i battitori.

Il 31enne Goretzka, che è al suo terzo Mondiale, si sfila, ripetendo il rifiuto anche quando il suo compagno insiste. No, lui non se la sente. E come il centrocampista, appena svincolatosi dal Bayern e appetito a parametro zero anche da squadre italiane, la stessa risposta negativa viene data a Kimmich anche da Anton, Brown e Thiaw.

Jonathan Tah è l'unico che ha il coraggio di calciare il sesto rigore per la Germania: non lo aveva mai fatto prima

A quel punto restano solo il portiere Neuer e il buon Tah, che si fa avanti per battere il rigore. Un atto di coraggio ancora più rimarchevole, quello del difensore centrale che ha passato praticamente tutta la sua carriera a Leverkusen ed è dallo scorso anno in Baviera, visto che non aveva mai fatto quella lunga camminata verso il dischetto durante la quale passano per la testa mille pensieri, avendo sulle spalle i destini di un Paese intero.

Insomma, quando nessun altro voleva battere il sesto rigore per la Germania, Tah si è immolato per la causa, pagando un prezzo altissimo, per sé e la propria nazionale: il suo rigore è finito alto, e con lui le speranze della squadra di Nagelsmann di fare strada in questo Mondiale.