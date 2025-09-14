Calafiori si becca una lezione in campo dal guardalinee: continuava a violare una regola del calcio

Durante Arsenal-Nottingham Forest il difensore dei Gunners Riccardo Calafiori è stato protagonista di un momento divertente, quando prima dell’avvio del secondo tempo ha chiesto una dritta al guardalinee.

Nell'intervallo di Arsenal-Nottingham Forest è accaduto qualcosa di molto particolare, una cosa che forse davvero mai si era vista su un campo di calcio. Un video sbucato sui social ha mostrato il difensore Riccardo Calafiori chiedere al guardalinee qual è il movimento giusto per effettuare una rimessa laterale. Il fischietto inglese non si è tirato indietro e gli ha fatto vedere qual è il gesto corretto.

Calafiori e il guardalinee chiacchierano sul come si effettua una rimessa laterale

Prima del via della ripresa dell'incontro dell'Emirates tra Gunners e Forest, della quarta giornata di Premier League, Calafiori si avvicina alla linea di bordo campo e inizia a chiacchierare con uno dei due guardalinee. Ne nasce un momento divertente. A Nick Greenhalgh evidentemente il calciatore cresciuto alla Roma chiede come si batte correttamente una rimessa laterale. Greenhalgh non si scompone e mima il movimento giusto, quello da fare con il busto.

Calafiori guarda con attenzione provando a immortalare quei gesti nella sua mente. Di quel dialogo se ne è parlato online, con tanti tifosi che si sono chiesti come mai non avesse chiesto il gesto giusto al suo allenatore, Arteta, o a qualche componente dello staff tecnico.

La regola 15 del calcio: la regola della rimessa laterale

Una risposta al perché lo abbia chiesto all'assistente c'è . Perché forse nel corso della partita Calafiori potrebbe avere commesso un paio di rimesse irregolari e a quel punto il difensore della Nazionale ha chiesto quale fosse il movimento corretto da effettuare, e come risposta ha avuto quella del regolamento ufficiale. Come si effettua una rimessa laterale? Cosa dice il regolamento? La regola 15 del calcio è quella relativa alla rimessa laterale e stabilisce le modalità.

Riguardo l'effettuazione della rimessa e la posizione del regolamento è scritto: "Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve: stare in piedi rivolto il terreno di gioco avere, almeno in parte, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all'esterno di questo, lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco".