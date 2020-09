Cagliari-Lazio è la seconda partita della seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La partita si giocherà sabato 26 settembre allo Sardegna Arena a porte chiuse con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. I rossoblù di Eusebio Di Francesco hanno pareggiato all'esordio per 1-1 in casa del Sassuolo mentre per i capitolini sarà la prima gara stagionale. La prima di campionato contro l'Atalanta è stata rinviata dopo la richiesta del club bergamasco di una settimana di preparazione dopo l'impegno in Champions League di inizio agosto contro il Paris Saint-Germain. I biancocelesti recupereranno la prima gara contro la Dea mercoledì 30 settembre.

Dove vedere Cagliari – Lazio: canale TV e diretta streaming

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La partita valida per la seconda giornata di Serie A sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky Sport Serie A, sul canale Sky Calcio 252, e per chi è in possesso di una SmartTv, collegandosi all'app della piattaforma streaming attraverso una buona connessione a Internet. Per chi volesse assistere all'incontro on-line, potrà farlo in due modi usufruendo dei dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky Go oppure collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento. Collegamento dalle ore 17:00 con il pre-partita.

Cagliari – Lazio, le probabili formazioni

CAGLIARI: (4-4-2): Cragno; Faragò, Waluikiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog, Sottil; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Zappa, Pinna, Carboni, Pajac, Pisacane, Tripaldelli, Oliva, Caligara, Ladinetti, Pavoletti. Allenatore: Di Francesco.

Indisponibili: Cerri, Ceppitelli, Pereiro

Squalificati: –

Diffidati: –

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disposizione: Reina, Lukaku, Bastos, Cataldi, Escalante, Parolo, Fares, Caicedo, Adekanye. Allenatore: S.Inzaghi.

Indisponibili: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Lulic, Muriqi

Squalificati: –

Diffidati: –