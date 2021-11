Cafu ribalta le gerarchie del calcio mondiale: “Tecnicamente Neymar è migliore di Messi e CR7” L’ex terzino di Roma e Milan nel corso del MARCA Sport Weekend ha ribaltato le gerarchie del calcio mondiale degli ultimi anni e ha dato un consigliato spassionato a Neymar.

A cura di Vito Lamorte

Tra poche settimane si assegnerà il Pallone d'Oro 2021 e ci sono molti dubbi su chi sarà il calciatore indicato come il migliore del mondo. Si è parlato di Messi, di Lewandowski, di Benzema di Jorginho e per un periodo anche di Kanté ma non ci sono conferme in merito. L'ultimo decennio è stato dominato dalla Pulce e da Cristiano Ronaldo, che hanno fatto incetta di riconoscimenti dal 2008 a 2019 e soltanto Luka Modric nel 2018 ha interrotto questo duello all'ultimo premio.

Quella tra l'argentino e il portoghese è una delle rivalità più belle della storia del calcio, perché ha permesso ad entrambi di spingersi oltre ogni limite e di fare sempre meglio per sconfiggere l'avversario. Se Messi e CR7 vengono considerati da buona parte degli osservatori i migliori calciatori in attività, c'è chi ha idee diverse. Nel corso del MARCA Sport Weekend Cafu, ex calciatore di Roma e Milan oltre ad essere l'unico nella storia del calcio ad aver disputato consecutivamente tre finali del campionati del mondo, ha ribaltato un po' le gerarchie del calcio mondiale e ha indicato in Neymar il migliore di questo periodo: "Neymar è tecnicamente migliore di Messi, migliore di Cristiano, ma deve assumersi la responsabilità di essere un leader, un capitano, di essere un crack. Al calcio bisogna dedicarsi al 100%. Io non sono migliore di Neymar, ma sono stato migliore di altri terzini destri perché mi sono dedicato a quello, ad essere un atleta professionista”.

L'ex terzino della Seleçao ha elogiato il suo connazionale ma lo ha invitato ad essere un calciatore a 360° e non solo nel rettangolo verde: questo è un appunto che è stato rivolto spesso a Neymar, che ha fatto parlare di sé per questioni extra-calcistiche tanto quanto delle sue abilità.

Sicuramente sono parole forti quelle di Cafù ma da calciatore navigato e uomo che conosce un ambiente così difficile e complesso ha usato la carota e il bastone con il calciatore del PSG. Tutto è sempre stato nelle sue mani e adesso che il regno dei due extraterrestri sembra volgere al termine potrebbe toccare davvero a lui. Mbappé e Haaland permettendo.