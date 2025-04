Buongiorno, stagione finita dopo l’ultimo infortunio: salterà le ultime quattro partite

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Napoli non avrà a disposizione Alessandro Buongiorno fino alla fine di questa stagione. Il difensore ha stretto i denti per essere in campo contro il Torino ma ha alzato bandiera bianca prima della fine della partita e le notizie che arrivano dopo gli esami strumentali non fanno sorridere Antonio Conte: il giocatore ha riportato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra e salterà le ultime quattro partite di questa stagione.

Non ci sarà per aiutare al Napoli nelle ultime battute del testa a testa contro l'Inter in campionato e l'allenatore dovrà fare a meno anche del suo sostituto Juan Jesus che è alle prese con un infortunio. Gli azzurri quindi oltre a Rrahmani giocheranno con Rafa Marin in difesa, l'unico difensore centrale di ruolo disponibile fino alla fine di questa stagione. L'entità dell'infortunio è piuttosto grave e quindi il difensore tornerà in campo direttamente nella prossima stagione.

Quanto tornerà in campo Buongiorno

Il difensore ha vissuto settimane turbolente ed è stato fermato da due infortuni: nel mese di aprile è stato fermato da un problema agli adduttori e dopo la partita contro il Torino ha subito una ricaduta che lo terrà fermo fino alla fine di questa stagione. Con un comunicato ufficiale il Napoli ha confermato ciò che i tifosi temevano, ossia una lesione distrattiva all'adduttore che richiederà diverso tempo per essere superata. Di sicuro Buongiorno non tornerà più in campo in questa stagione e dovrà assistere dalla tribuna alle ultime quattro partite che mancano alla fine del campionato e al possibile raggiungimento del grande obiettivo. Al suo posto dunque Conte farà affidamento su Rafa Marin.

Arrivano notizie più incoraggianti su Anguissa, dato che il suo infortunio non è grave come quello del suo compagno di squadra. Il centrocampista, uscito dal campo dolorante durante la partita contro il Torino, ha ricevuto soltanto un colpo all'anca e sarà a disposizione del suo allenatore già per la prossima partita contro il Genoa.