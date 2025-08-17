Calcio
Buona la prima per il nuovo Milan di Allegri: Bari battuto 2-0 e sedicesimi di Coppa Italia in tasca

Il Milan di Massimiliano Allegri comincia la stagione con un successo: davanti ad un San Siro gremito i rossoneri battono 2-0 il Bari nei 32esimi di Coppa Italia grazie ai gol di Leao e Pulisic.
A cura di Michele Mazzeo
Immagine

Debutto vincente per Massimiliano Allegri nel suo secondo corso da allenatore del Milan. I rossoneri battono 2-0 il Bari in un San Siro gremito (71mila gli spettatori) nel match dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026 grazie alle reti di Rafael Leao (poi uscito qualche minuto dopo per un problema al polpaccio della gamba destra) ad inizio match e di Christian Pulisic (che nel primo tempo aveva colpito anche una traversa) in avvio di ripresa.

Un successo in cui, oltre a quello del tecnico livornese (che in realtà ha assistito all'incontro dalla tribuna perché squalificato mentre in panchina c'era il suo vice Landucci), è arrivato l'esordio in maglia rossonera di quasi tutti i rinforzi arrivati fin qui in questa sessione di calciomercato.

Immagine

Allegri per il suo 3-5-2 da opporre alla formazione pugliese guidata da Fabio Caserta sceglie infatti Estupinan come titolare sulla corsia mancina e Ricci a fare da regista in mezzo alle mezzeali Fofana e Loftus-Cheek. Nella ripresa arriva invece il debutto ufficiale per Ardon Jashari e soprattutto per l'attesissimo Luka Modric accolto con un'ovazione al suo ingresso in campo.

Immagine

Fatto salvo per la preoccupazione per le condizioni di Rafa Leao (che saranno valutate nei prossimi giorni con esami strumentali) e per qualche piccola amnesia difensiva che ha permesso al Bari di creare qualche grattacapo a Mike Maignan (decisivo nella prima frazione con un provvidenziale intervento sulla pregevole conclusione di Sibilli), può dunque, sorridere Massimiliano Allegri per quanto fatto in campo dai suoi uomini in questo esordio stagionale. L'intesa del terzetto difensivo che sembra già buona, un Alexis Saelemaekers in grande spolvero autore di una prestazione di alto livello sia in fase difensiva che in quella offensiva e lo stesso Rafa Leao che, nei quindici minuti in cui è stato in campo, ha comunque dimostrato che può può fare la differenza anche nel ruolo di punta centrale (come dimostra il gol su colpo di testa da centravanti vero su cross di Tomori). E soprattutto ha centrato senza grossi grattacapi l'obiettivo qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, i sedicesimi di finale, dove a far visita a San Siro sarà il Lecce.

Bari
Calcio
Coppa Italia
