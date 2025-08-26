Buffon preoccupato per Donnarumma: “Aspetto di vedere Gigio per parlarci a quattr’occhi”

Gigio Donnarumma, numero uno e capitano dell'Italia, è fuori dal progetto del Paris Saint-Germain e non ha ancora una squadra con le gare di qualificazione per i prossimi Mondiali 2026. Il portiere campione d'Europa, protagonista della prima storica vittoria continentale del PSG, è stato accostato a diversi club ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione dopo la rottura con la squadra francese e c'è grande preoccupazione per il suo stato di forma in vista delle partite decisive per il pass alla prossima Coppa del Mondo.

Di questa situazione ha parlato Gianluigi Buffon e si è espresso così su Donnarumma: "Aspetto di vederlo e parlarci a quattr'occhi che è molto meglio. So che il CT Gattuso lo ha già sentito svariate volte e hanno parlato di ciò che può essere il futuro e determinate scelte. Lui rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale".

Buffon su Donnarumma: "So che Gattuso lo ha già sentito svariate volte"

Il capo delegazione della Nazionale Italiana ha parlato all’Arena Civica di Milano in occasione del convegno “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili” e intervistato da Tuttomercatoweb ha toccato diversi temi legati al presente e al futuro dell’Italia di Gennaro Gattuso: "C'è fiducia e non deve mai mancare per fare il nostro lavoro. Quello che non deve mai mancare è la fiducia nella squadra che abbiamo, fatta da ottimi calciatori. Questa è la base di partenza più importante: adesso sta a tutti noi cercare di fornire prestazioni degne del nostro nome".

Buffon ha parlato anche della possibilità di vedere Francesco Pio Esposito con la Nazionale A e non in Under 21: "Queste sono valutazioni che spettano al mister. Il fatto che un giocatore come lui sia convocabile per le prestazioni e la crescita esponenziale che sta avendo è una cosa che c'inorgoglisce. Senza dimenticarci che in attacco abbiamo già elementi come Kean, Retegui e Scamacca che si è ripreso dall'infortunio. Elementi di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve, ma è importante sapere che abbiamo già delle certezze".