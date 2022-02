Buffon non vuole smettere di giocare, ha rinnovato il contratto con il Parma Eterno Buffon, in campo almeno fino a 46 anni. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha rinnovato il contratto fino al 2024, a dare l’annuncio ufficiale è stato il presidente dei ducali, Kyle Krause.

Gigi Buffon non si ferma più, non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Giocherà almeno fino a 46 anni e lo farà tra i pali del Parma tagliando anche il traguardo dei 24 anni di carriera iniziati proprio con la maglia degli emiliani. "Sarebbe stato un peccato tirarmi indietro. Fino a quando ho guanti e maglia penso da calciatore", le parole del giocatore che dei gialloblù è divenuto un'icona, il simbolo di un club che prova a risalire in Serie A. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale ha rinnovato il contratto fino al 2024, a dare l'annuncio ufficiale è stato il presidente dei ducali, Kyle Krause.

La sfida è stata accettata nel momento in cui ha accettato di scendere in B, la stretta di mano e l'accordo con il massimo dirigente rafforza fiducia e patto di ferro. "Sento la responsabilità di portare questa società dove merita – ha aggiunto Buffon -. Se non credessi in quello che stiamo facendo non avrei accettato il rinnovo. Il presidente Krause ha grande entusiasmo e ha ben chiaro dove vuole arrivare. È successo quello che volevo, il mio ritorno a Parma è stato condizionato da rapporti e da un profondo legame che ho sempre avuto con questa città".

Oltre ogni limite. Buffon lo ha sempre detto: si sentiva (e si sente) giovane dentro e integro fisicamente, abbastanza in forze per tenere testa alle sollecitazioni e alle pressioni delle partite. L'età biologica è un conto, quella che lui sente realmente addosso gli dà la verve di un ragazzo. Parma può regalargli ancora uno scorcio scintillante di carriera. Campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012 in azzurro, l'ex bianconero ha il record di presenze in Serie A (657).

Nel suo palmares figurano anche dieci scudetti vinti con la Juve e sei Coppa Italia, di cui una col Parma. In Emilia ha conquistato anche una Coppa Uefa. "È un grandissimo giocatore e per noi è un grande orgoglio – ha ammesso il presidente, Krause – oltre alle sue doti di leadership è anche una persona con eccellenti doti umane. La passione che ha verso Parma e il Parma possiamo vederla ogni giorno, siamo davvero contenti per questo suo impegno".