Si allunga la lista degli infortunati della Juventus in vista della trasferta in casa del Cagliari in programma domenica alle 18 e valida per il 27° turno della Serie A 2020/2021. Nell'elenco dei convocati di mister Pirlo per il match contro la formazione sarda, come riporta il sito ufficiale del club bianconero, non rientrano infatti neanche Gianluigi Buffon (lombalgia) né Aaron Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra) che vanno dunque ad aggiungersi ai già indisponibili Merih Demiral, Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala.

Aumentano dunque i problemi per la Juventus di Andrea Pirlo che contro il Cagliari sono chiamati a riscattare la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League arrivata per mano del Porto che ha minato le certezze nel gruppo bianconero e che ha fatto piovere numerose critiche a tutto l'ambiente, compreso il cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo messo per la prima volta in discussione dal suo arrivo a Torino. Oltre a ciò, però il match contro i rossoblu risulta fondamentale anche per quel che riguarda la classifica dato che i piemontesi sono chiamati ad uscire dalla Sardegna Arena con il bottino pieno se vogliono mantenere ancora accesa la speranza di riguadagnare terreno nei confronti di Milan e Inter che in questo momento li precedono in classifica.

Ecco dunque i convocati di Andrea Pirlo per Cagliari-Juventus: