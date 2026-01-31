Bryan Zaragoza nuovo obiettivo di mercato della Roma: perché può essere il profilo giusto per Gasperini

Chi è Bryan Zaragoza, nuovo obiettivo di mercato della Roma per l’attacco. Esterno rapido e imprevedibile, di proprietà del Bayern Monaco ma in prestito al Celta Vigo, può portare fantasia e uno contro uno sulla sinistra. Profilo ideale per dare strappi e creatività all’attacco di Gasperini.

Bryan Zaragoza è il nome nuovo per il mercato della Roma. Mancano poche ore alla fine della sessione invernale e il classe 2001 nato a Malaga è finito nel mirino dei giallorossi, che vorrebbero regalare un calciatore che abbini tecnica e accelerazioni a Gian Piero Gasperini.

Il calciatore del Celta Vigo è basso di statura ma ricchissimo di accelerazione e fantasia, ed è uno di quei giocatori capaci di cambiare ritmo alla partita con una giocata. Si è formato nel settore giovanile del Granada, dove dopo alcune esperienze in prestito è riuscito a imporsi attirando l’interesse dei grandi club europei.

Il Bayern Monaco lo ha acquistato investendo circa 13 milioni più bonus, ma in Germania ha trovato poco spazio, complice anche l’adattamento non semplice e la concorrenza nel reparto offensivo. Dopo una breve parentesi in Baviera è tornato in Spagna per giocare con continuità: prima all’Osasuna e poi, in questa stagione, al Celta Vigo, sempre con la formula del prestito.

Chi è Bryan Zaragoza, il nuovo obiettivo di mercato della Roma

In questa stagione ha collezionato 26 partite, per un totale di 1420 minuti, segnando 2 gol e fornendo 4 assist. Zaragoza si è confermato come esterno imprevedibile e pericoloso nell’uno contro uno. Il suo cartellino resta, però, di proprietà del Bayern, con un contratto di lungo periodo (nel 2023 ha firmato un contratto quinquennale).

Destro naturale che ama partire da sinistra per rientrare e puntare l’uomo, Zaragoza è rapido, agile e difficile da contenere negli spazi stretti.

Alcuni lo hanno paragonato al Papu Gómez dei tempi dell’Atalanta di Gasperini: baricentro basso, cambio di passo e capacità di creare superiorità numerica. Affinità che possono avere un senso ma l'argentino aveva più gol rispetto allo spagnolo.

L'identikit di Zaragoza lo rende un profilo intrigante per la Roma alla ricerca di qualità e imprevedibilità sulla fascia sinistra: questo permetterebbe a Gasp di avere un calciatore capace di andare a giocare ‘verso il campo' da sinistra e

Intanto il Celta Vigo non ha convocato il calciatore per la partita di domani contro il Getafe. Segnali positivi? Il mercato non regala certezze ma entro lunedì, nel bene o nel male, avremo una risposta.