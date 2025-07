Brutto infortunio per Ondrejka durante l’amichevole del Parma: portato via in ambulanza

Jacob Ondrejka fa spaventare il Parma dopo il brutto infortunio subito durante l’amichevole degli emiliani contro il Werder Brema. Lo svedese è stato portato via in ambulanza.

Quella di oggi doveva essere solo un'amichevole e invece per il Parma e per Jacob Ondrejka il pomeriggio austriaco è stato ricco di paura. Si tema infatti un infortunio serio per l'esterno svedese che nel corso dell'amichevole degli emiliani di oggi terminata 0-0 contro il Werder Brema al Parkstadion di Zell am Ziller, è stato costretto a lasciare lo stadio in barella portato via in ambulanza. La dinamica dell'infortunio è stata chiara ma nessuno ha capito davvero cosa sia successo al giocatore e cosa gli abbia causato tanto dolore.

Al minuto 37 Ondrejka è andato a correre su un pallone che sembrava destinato a spegnersi lungo la corsia. Lo svedese ha avuto un contrasto con Feliex Agu ma è atterrato male, in maniera scomposta, sulla linea esterna. L'infortunio è sembrato subito serio tant'è che il giocatore è rimasto a terra per diverso tempo dolorante coprendosi il volto con le mani. Immediatamente tutti si sono resi conto della gravità dell'infortunio, compresi gli avversari che sono andati subito a sincerarsi delle sue condizioni. Per Cuesta una perdita non di poco conto.

Ondrejka durante l’amichevole del Parma.

Ondrejka è stato caricato sull'ambulanza presente allo stadio e al suo posto è subentrato Rachid Kouda. Dalle prime impressioni potrebbe trattarsi di un problema alla caviglia, ma nel corso delle ore ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti per capire davvero cosa sia accaduto al giocatore. Sembra però trattarsi di qualcosa di piuttosto grave: notizia peggiore non poteva arrivare dalla prima amichevole del ritiro austriaco. Questo potrebbe anche portare il club ad intervenire subito sul mercato.

Leggi anche Cristiana Girelli lascia Italia-Inghilterra in lacrime e zoppicando per un brutto infortunio muscolare

Come si è fatto male Ondrejka e quali sono i tempi di recupero

L'intervento dello staff medico del Parma è stato immediato. Si pensava inizialmente che potesse trattarsi di un colpo fortuito durante il contrasto ma in realtà sembra sia stato qualcosa di più e per questo non è stato possibile fare altro che portarlo in ospedale per accertamenti più approfonditi che possano anche fare chiarezza sugli eventuali tempi di recupero. Dalla ricostruzione dell'infortunio i due giocatori hanno dato vita a un duello corpo a corpo e quando il pallone è uscito Agu è scivolato e Ondrejka ha a sua volta perso l'equilibrio.